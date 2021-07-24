  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Дарья Билодид: Мечта у меня все еще есть и я никому не дам забрать ее у меня
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дарья Билодид: Мечта у меня все еще есть и я никому не дам забрать ее у меня

Олимпиада
(3 голосов)

Браво, Дарья

Дарья Билодид: Мечта у меня все еще есть и я никому не дам забрать ее у меня

International Judo Federation

UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид на своей официальной странице в Instagram опубликовала пост, в котором рассказала о пути к олимпийской медали.

"Когда мне было 6 лет, у меня появилась одна мечта, которая все эти годы была у меня в голове и помогала справляться с трудностями. Я мечтала о золотой Олимпийской медале. Я много тренировалась, голодала, терпела, когда было очень больно, отказывала себе в многом. Я никогда никому об этом не рассказывала, это знают только самые близкие люди, которые видели, какой тяжелій был мой путь. Все это ради одного - олимпийского золота.

Сегодня я завоевала бронзу на Олимпийских играх в Токио. После поражения за выход в финал я была подавлена, разбита и вовсе не настроена на борьбу за бронзу, я хотела отказаться от всего этого, так как моя главная мечта уже не сбылась. Настроение было на нуле. Единственное, что мотивировало меня, это последние мамины слова перед выходом на татами: "Выиграй эту медаль ради меня". И я это сделала, ради нее и папы. Потому что они заслужили эту медаль и посвящаю ее я им. Спасибо вам, родные! Вы всегда были рядом, поддерживали меня, когда хотелось сдаться и находили нужные слова, чтобы я продолжала идти.

Сейчас я осознаю ценность этой медали, для меня она отражается золотом, потому что мы прошли через столько трудностей и препятствий и все же дошли до финишной прямой, пусть не так как хотелось бы, но с медалью и историей на всю жизнь. А мечта у меня все еще есть и я никому не дам забрать у меня ее осуществления!" - сказала она.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дарья Билодид
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...