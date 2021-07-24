Дарья Билодид: Мечта у меня все еще есть и я никому не дам забрать ее у меня

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид на своей официальной странице в Instagram опубликовала пост, в котором рассказала о пути к олимпийской медали.

"Когда мне было 6 лет, у меня появилась одна мечта, которая все эти годы была у меня в голове и помогала справляться с трудностями. Я мечтала о золотой Олимпийской медале. Я много тренировалась, голодала, терпела, когда было очень больно, отказывала себе в многом. Я никогда никому об этом не рассказывала, это знают только самые близкие люди, которые видели, какой тяжелій был мой путь. Все это ради одного - олимпийского золота.

Сегодня я завоевала бронзу на Олимпийских играх в Токио. После поражения за выход в финал я была подавлена, разбита и вовсе не настроена на борьбу за бронзу, я хотела отказаться от всего этого, так как моя главная мечта уже не сбылась. Настроение было на нуле. Единственное, что мотивировало меня, это последние мамины слова перед выходом на татами: "Выиграй эту медаль ради меня". И я это сделала, ради нее и папы. Потому что они заслужили эту медаль и посвящаю ее я им. Спасибо вам, родные! Вы всегда были рядом, поддерживали меня, когда хотелось сдаться и находили нужные слова, чтобы я продолжала идти.

Сейчас я осознаю ценность этой медали, для меня она отражается золотом, потому что мы прошли через столько трудностей и препятствий и все же дошли до финишной прямой, пусть не так как хотелось бы, но с медалью и историей на всю жизнь. А мечта у меня все еще есть и я никому не дам забрать у меня ее осуществления!" - сказала она.