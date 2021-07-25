Вторая медаль Украины: Игорь Рейзлин - бронзовый призер Олимпиады в шпаге

Украинский шпажист Игорь Рейзлин победил в матче за третье место Олимпийских игр 2020. В битве за бронзу главных соревнований четырехлетия наш спортсмен одолел итальянца Андреа Сантарелли.

Счет матча 15-12 в пользу победителя схватки.

Наш спортсмен довольно нервно начал схватку. Но даже проигрывая по ходу встречи в три очка, украинец не растерялся и сумел во втором периоде выровнять положение, а в третьем и вообще вырвать победу.

Отметим, что кроме олимпийской бронзы Рейзлин является серебряным призером чемпионата мира 2019 в командном первенстве и бронзовым в индивидуальной.

Напомним, что ранее Елена Костевич остановилась в шаге от медали ОИ.

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