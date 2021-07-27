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Шпажистки из Эстонии сенсационно выиграли Олимпиаду

Олимпиада
(3 голосов)

Долгожданная победа для страны

Шпажистки из Эстонии сенсационно выиграли Олимпиаду

фото - olympics.com

Новина українською

Женская сборная Эстонии по фехтованию на шпаге в финале Олимпийских игр в Токио со счетом 36:32 одолела команду Южной Кореи.

Первое золото для Эстонии на Олимпиаде с 2008 года принесли Юлия Беляева, Эрика Кирпу, Ирина Эмбрих и Катарина Лехис, которая ранее завоевала бронзу в индивидуальном зачете.

Бронзу в командной шпаге у женщин после победы над Китаем (23:21) досталось итальянкам.

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В статье: фехтование Олимпийские игры 2022
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