Шпажистки из Эстонии сенсационно выиграли Олимпиаду

Женская сборная Эстонии по фехтованию на шпаге в финале Олимпийских игр в Токио со счетом 36:32 одолела команду Южной Кореи.

Первое золото для Эстонии на Олимпиаде с 2008 года принесли Юлия Беляева, Эрика Кирпу, Ирина Эмбрих и Катарина Лехис, которая ранее завоевала бронзу в индивидуальном зачете.

Бронзу в командной шпаге у женщин после победы над Китаем (23:21) досталось итальянкам.

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