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Шпажистки из Эстонии сенсационно выиграли Олимпиаду
Долгожданная победа для страны
фото - olympics.com
Женская сборная Эстонии по фехтованию на шпаге в финале Олимпийских игр в Токио со счетом 36:32 одолела команду Южной Кореи.
Первое золото для Эстонии на Олимпиаде с 2008 года принесли Юлия Беляева, Эрика Кирпу, Ирина Эмбрих и Катарина Лехис, которая ранее завоевала бронзу в индивидуальном зачете.
Team #EST takes #gold in women’s épée team #fencing#StrongerTogether | #Tokyo2020 | @FIE_fencing pic.twitter.com/vACq1lrgvV— Olympics (@Olympics) July 27, 2021
Бронзу в командной шпаге у женщин после победы над Китаем (23:21) досталось итальянкам.
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