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Олимпиада-2020. Третье золото Китая в прыжках в воду
Прогнозируемая победа
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Китайцы Ван Цзунъюань и Се Сийи стали олимпийскими чемпионами в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина. За 6 попыток Ван Цзунъюань и Се Сийи получили от судей 467,82 балла.
Следом за китайцами расположились американцы Эндрю Капобьянко и Майк Хиксон (444,36), а бронзу завоевали немцы Патрик Хаусдинг и Ларс Рюдигер (404,73).
Китай в прыжках в воду выиграл 3 из 4 событий Олимпиады в Токио. Единственное поражение прыгунам из Поднебесной нанесли британцы в синхронных прыжках с 10-метровой платформы.
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