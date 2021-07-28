Олимпиада-2020. Третье золото Китая в прыжках в воду

Китайцы Ван Цзунъюань и Се Сийи стали олимпийскими чемпионами в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина. За 6 попыток Ван Цзунъюань и Се Сийи получили от судей 467,82 балла.

Следом за китайцами расположились американцы Эндрю Капобьянко и Майк Хиксон (444,36), а бронзу завоевали немцы Патрик Хаусдинг и Ларс Рюдигер (404,73).

Китай в прыжках в воду выиграл 3 из 4 событий Олимпиады в Токио. Единственное поражение прыгунам из Поднебесной нанесли британцы в синхронных прыжках с 10-метровой платформы.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!