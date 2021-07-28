Лучница Марченко проиграла в 1/16 финала Олимпиады в Токио

Вероника Марченко после победы в 1/32 финала над действующей чемпионкой мира Лэй Цяньин в 1/16 финала столкнулась с олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях и вице-чемпионкой мира Кан Чхэ Ён.

Марченко выбила пять «десяток», однако этого оказалось недостаточно, чтобы навязать борьбу титулованной кореянке. Кан Чхэ Ён выиграла в четырех сетах (27:26, 29:28, 29:29, 28:24) и вышла в 1/8 финала.

Что интересно, Вероника Марченко 5 лет назад на Олимпийских играх в Рио-да-Жанейро в 1/16 финала также проиграла третьему номеру посева.

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