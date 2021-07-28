  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Лучница Марченко проиграла в 1/16 финала Олимпиады в Токио
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лучница Марченко проиграла в 1/16 финала Олимпиады в Токио

Олимпиада
(2 голосов)

Украинке не хватило хладнокровия на еще одну сенсацию

Лучница Марченко проиграла в 1/16 финала Олимпиады в Токио

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вероника Марченко после победы в 1/32 финала над действующей чемпионкой мира Лэй Цяньин в 1/16 финала столкнулась с олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях и вице-чемпионкой мира Кан Чхэ Ён.

Марченко выбила пять «десяток», однако этого оказалось недостаточно, чтобы навязать борьбу титулованной кореянке. Кан Чхэ Ён выиграла в четырех сетах (27:26, 29:28, 29:29, 28:24) и вышла в 1/8 финала.

Что интересно, Вероника Марченко 5 лет назад на Олимпийских играх в Рио-да-Жанейро в 1/16 финала также проиграла третьему номеру посева.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: стрельба из лука Олимпийские игры 2020 Вероника Марченко
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...