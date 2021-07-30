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Уроженец Киева Овчаров завоевал бронзу на Олимпиаде в Токио

Олимпиада
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Легенда настольного тенниса

Уроженец Киева Овчаров завоевал бронзу на Олимпиаде в Токио

Дмітрій Овчаров, фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Дмитрий Овчаров в матче за бронзу Олимпийских игр в Токио в 7-сетовом триллере вырвал победу над представителем Китайского Тайбэя Линь Юньжу (13:11, 9:11, 6:11, 11:4, 4:11, 15:13, 11:7).

Овчаров стал вторым в истории пятикратным олимпийским призером (0-1-4) в настольном теннисе.

Дмитрий Овчаров родился в Киеве в 1988 году в семье чемпиона СССР по настольному теннису Михаила Овчарова. Овчаровы переехали в Германию в 1992 году из-за последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Что касается разборок китайцев за золото, то в финале Олимпийских игр 12-кратный чемпион мира Ма Лун обыграл Фань Чжэньдуна (11:4, 10:12, 11:8, 11:9, 3:11, 11:7) и завоевал свое четвертое золото на Олимпиадах.

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В статье: Олимпийские игры 2020 настольный теннис
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