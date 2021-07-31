  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Американка Кэти Ледеки выиграла седьмое олимпийское золото в своей карьере
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Американка Кэти Ледеки выиграла седьмое олимпийское золото в своей карьере

Олимпиада
(1 голосов)

И это в 24 года

Американка Кэти Ледеки выиграла седьмое олимпийское золото в своей карьере

Кэти Ледеки, фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Американская пловчиха Кэти Ледеки продолжает доминировать в плавании на длинные дистанции. В субботу, 31 июля 24-летняя спортсменка выиграла свою седьмую олимпийскую медаль высшей пробы. Ледеки приплыла первой в заплыве на 800 метров вольным стилем. Ее время - 8 минут 12.57 секунд, это почти на восемь секунд хуже олимпийского рекорда, установленного ею же в 2016-м в Рио-де-Жанейро.

В Токио это второе золото для Ледеки. Также она выиграла заплыв на 1500 метров вольным стилем. Пять лет назад в Бразилии она выигрывала золото в плавании на 200, 400 и 800 метров вольным стилем, а также в эстафете 4 по 200. Первое золото Кэти завоевала в 2012-м в Лондоне, когда ей было всего 15 лет. Тогда она также выиграла заплыв на 800 метров.

На нынешних Играх Ледеки также имеет в своем активе серебро на 400 метрах и серебро в эстафете 4 по 200.

Второе место заняла 20-летняя австралийка Ариарне Титмус, которая всерьез претендует на то, чтобы прекратить доминирование Ледеки. Ариарне в заплыве на 800 метров отстала на 1,26 секунды. При этом именно Титмус опередила Ледеки в заплыве на 400 метров, также она брала золото на 200-метровке. К ее успехам следует отнести и бронзу в эстафете 4 по 200.

Бронза в этих соревнованиях досталась итальянке Симоне Куадарелье (8:18.35).

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпиада-2020 плавание Кэти Ледеки Ариарне Титмус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...