Американка Кэти Ледеки выиграла седьмое олимпийское золото в своей карьере

Американская пловчиха Кэти Ледеки продолжает доминировать в плавании на длинные дистанции. В субботу, 31 июля 24-летняя спортсменка выиграла свою седьмую олимпийскую медаль высшей пробы. Ледеки приплыла первой в заплыве на 800 метров вольным стилем. Ее время - 8 минут 12.57 секунд, это почти на восемь секунд хуже олимпийского рекорда, установленного ею же в 2016-м в Рио-де-Жанейро.

В Токио это второе золото для Ледеки. Также она выиграла заплыв на 1500 метров вольным стилем. Пять лет назад в Бразилии она выигрывала золото в плавании на 200, 400 и 800 метров вольным стилем, а также в эстафете 4 по 200. Первое золото Кэти завоевала в 2012-м в Лондоне, когда ей было всего 15 лет. Тогда она также выиграла заплыв на 800 метров.

На нынешних Играх Ледеки также имеет в своем активе серебро на 400 метрах и серебро в эстафете 4 по 200.

Второе место заняла 20-летняя австралийка Ариарне Титмус, которая всерьез претендует на то, чтобы прекратить доминирование Ледеки. Ариарне в заплыве на 800 метров отстала на 1,26 секунды. При этом именно Титмус опередила Ледеки в заплыве на 400 метров, также она брала золото на 200-метровке. К ее успехам следует отнести и бронзу в эстафете 4 по 200.

Бронза в этих соревнованиях досталась итальянке Симоне Куадарелье (8:18.35).

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