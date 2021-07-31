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Олимпиада-2020. Ямайские атлетки заняли весь пьедестал в беге на 100 метров

Олимпиада
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Ямайка доминирует на коротких дистанциях

Олимпиада-2020. Ямайские атлетки заняли весь пьедестал в беге на 100 метров

Томпсон-Еран, фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В Токио состоялся финальный забег среди женщин на дистанции 100 метров. Весь комплект наград забрали представительницы Ямайки.

Золото досталось 29-летней Элейн Томпсон-Эран. 100 метров она пробежала за 10,61 секунды, что является новым олимпийским рекордом. Предыдущий она же установила на Олимпиаде в Рио, тогда она пробежала за 10,71.

На 13 сотых секунды отстала опытная (34 года) Шелли-Эн Фрейзер-Прайс. Она выигрывала стометровку на Играх в Пекине в 2008 году и в Лондоне в 2012-м, а в Рио была третьей.

Наконец бронзу с результатом 10,76 завоевала 27-летняя Шерика Джексон.

Добавим, что в финале кроме ямайок бежали представительницы Кот-д'Ивуара (четвертое место), Швейцарии (пятое и шестое), США (седьмое место) и Великобритании (восьмое).

Олимпиада 2020. Легкая Атлетика
Бег на 100 метров. Женщины

  1. Элейн Томпсон-Эран (Ямайка) - 10,61
  2. Шелли-Эн Фрейзер-Прайс (Ямайка) - 10,74
  3. Шерика Джексон (Ямайка) - 10,76
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В статье: Олимпиада-2020 легкая атлетика
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