Олимпиада-2020. Ямайские атлетки заняли весь пьедестал в беге на 100 метров

В Токио состоялся финальный забег среди женщин на дистанции 100 метров. Весь комплект наград забрали представительницы Ямайки.

Золото досталось 29-летней Элейн Томпсон-Эран. 100 метров она пробежала за 10,61 секунды, что является новым олимпийским рекордом. Предыдущий она же установила на Олимпиаде в Рио, тогда она пробежала за 10,71.

На 13 сотых секунды отстала опытная (34 года) Шелли-Эн Фрейзер-Прайс. Она выигрывала стометровку на Играх в Пекине в 2008 году и в Лондоне в 2012-м, а в Рио была третьей.

Наконец бронзу с результатом 10,76 завоевала 27-летняя Шерика Джексон.

Добавим, что в финале кроме ямайок бежали представительницы Кот-д'Ивуара (четвертое место), Швейцарии (пятое и шестое), США (седьмое место) и Великобритании (восьмое).

Олимпиада 2020. Легкая Атлетика

Бег на 100 метров. Женщины