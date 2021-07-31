Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Олимпиада-2020. Ямайские атлетки заняли весь пьедестал в беге на 100 метров
Ямайка доминирует на коротких дистанциях
Томпсон-Еран, фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Токио состоялся финальный забег среди женщин на дистанции 100 метров. Весь комплект наград забрали представительницы Ямайки.
Золото досталось 29-летней Элейн Томпсон-Эран. 100 метров она пробежала за 10,61 секунды, что является новым олимпийским рекордом. Предыдущий она же установила на Олимпиаде в Рио, тогда она пробежала за 10,71.
На 13 сотых секунды отстала опытная (34 года) Шелли-Эн Фрейзер-Прайс. Она выигрывала стометровку на Играх в Пекине в 2008 году и в Лондоне в 2012-м, а в Рио была третьей.
Наконец бронзу с результатом 10,76 завоевала 27-летняя Шерика Джексон.
Добавим, что в финале кроме ямайок бежали представительницы Кот-д'Ивуара (четвертое место), Швейцарии (пятое и шестое), США (седьмое место) и Великобритании (восьмое).
Олимпиада 2020. Легкая Атлетика
Бег на 100 метров. Женщины
- Элейн Томпсон-Эран (Ямайка) - 10,61
- Шелли-Эн Фрейзер-Прайс (Ямайка) - 10,74
- Шерика Джексон (Ямайка) - 10,76
Популярное сейчас
- Свитолина вытащила мертвый матч и завоевала бронзу Олимпиады 2020
- Пятов: Я высказал свое мнение Каштру, а понравилось оно ему или нет – не знаю
- Олимпиада 2020: полный календарь соревнований
- Свитолина победила гречанку на пути к четвертьфиналу Олимпиады. Как это было
- Ира Морозюк рассказала о том, как сама себе сломала ногу. ВИДЕО
- Алиев снял новый трэш-клип. Про УАФ, Лучи и Баранку. Осторожно, ненормативная лексика!