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На Олимпиаде впервые золото разделили два прыгуна в высоту
Все остались довольны
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Невероятная ситуация сложилась в финале прыжков в высоту на Олимпийских играх в Токио.
Мутаз Баршим и Джанмарко Тамбери с идентичными показателями остановились на высоте 2,37 метра. Судьи предложили спортсменами выполнить дополнительные прыжки для определения олимпийского чемпиона. Баршим был готов разделить золото с Тамбери, которого также вполне устраивал такой расклад. Судьи согласились пойти навстречу прыгунам, которые тут же начали бурно праздновать свой совместный триумф.
Стоит отметить, что Баршима и Тамбери связывает давняя дружба, поэтому неудивительно, что в этот момент спортивные амбиции оказались на втором плане.
Мутаз Баршим собрал полный комплект медалей на Олимпийских играх. Джанмарко Тамбери завоевал свою первую медаль на Олимпиадах.
Что касается Украины, то единственный представитель страны в прыжках в высоту Андрей Проценко не прошел квалификацию.
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