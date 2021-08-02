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На Олимпиаде впервые золото разделили два прыгуна в высоту

Олимпиада
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На Олимпиаде впервые золото разделили два прыгуна в высоту

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Невероятная ситуация сложилась в финале прыжков в высоту на Олимпийских играх в Токио.

Мутаз Баршим и Джанмарко Тамбери с идентичными показателями остановились на высоте 2,37 метра. Судьи предложили спортсменами выполнить дополнительные прыжки для определения олимпийского чемпиона. Баршим был готов разделить золото с Тамбери, которого также вполне устраивал такой расклад. Судьи согласились пойти навстречу прыгунам, которые тут же начали бурно праздновать свой совместный триумф.

Стоит отметить, что Баршима и Тамбери связывает давняя дружба, поэтому неудивительно, что в этот момент спортивные амбиции оказались на втором плане.

Мутаз Баршим собрал полный комплект медалей на Олимпийских играх. Джанмарко Тамбери завоевал свою первую медаль на Олимпиадах.

Что касается Украины, то единственный представитель страны в прыжках в высоту Андрей Проценко не прошел квалификацию.

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В статье: Джанмарко Тамбери Олимпийские игры 2020 Мутаз Баршим
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