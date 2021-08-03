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Вархольм побил собственный мировой рекорд и впервые выиграл Олимпиаду

Олимпиада
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Норвежец переписал историю

Вархольм побил собственный мировой рекорд и впервые выиграл Олимпиаду

фото - olympics.com

Новина українською

Карстен Вархольм с сумасшедшим результатом выиграл финальный забег на 400-метровке с барьерами. Со своего мирового рекорда, установленного 1 июля на домашнем этапе Бриллиантовой лиги в Осло, норвежец снял 0,76 секунды!

Вархольм взял золото с результатом 45,94, серебро досталось Рэю Бенджамену (46,17), а бронзу увезет домой бразилец Алисон Дос Сантос (46,72).

Финал на 400 метров с барьерами стал уникальным явлением в истории легкой атлетики. Помимо мирового рекорда Бенджамин и Дос Сантос побили рекорды континентов, а еще три спортсмена завершили забег с национальными рекордами.

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В статье: легкая атлетика Олимпийские игры 2020 Карстен Вархольм
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