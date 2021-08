Вархольм побил собственный мировой рекорд и впервые выиграл Олимпиаду

Карстен Вархольм с сумасшедшим результатом выиграл финальный забег на 400-метровке с барьерами. Со своего мирового рекорда, установленного 1 июля на домашнем этапе Бриллиантовой лиги в Осло, норвежец снял 0,76 секунды!

Вархольм взял золото с результатом 45,94, серебро досталось Рэю Бенджамену (46,17), а бронзу увезет домой бразилец Алисон Дос Сантос (46,72).

Финал на 400 метров с барьерами стал уникальным явлением в истории легкой атлетики. Помимо мирового рекорда Бенджамин и Дос Сантос побили рекорды континентов, а еще три спортсмена завершили забег с национальными рекордами.

I knew they were gonna have to beat the WR to win, but BOTH SHATTERED the WR!!! Karsten Warholm 45.94 and @_Kingben_ 46.17!!! Best race ever!!! #Tokyo2020 #Olympics ???????????????? 400m H

Three of the four fastest times ever ran!! Dos Santos ???????? 46.72!! ???????????????? OMG!! pic.twitter.com/t4LzZOMDcX