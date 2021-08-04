Борчиха Кит проиграла в 1/4 финала Олимпиады

Татьяна Кит свой путь на Олимпийских играх в Токио в весовой категории до 57 кг начала победой над Сивар Бусетта из Туниса (2:0), но в четвертьфинале без шансов уступила олимпийской чемпионке Рио-2016 Хелен Марулис (0:8).

Если Марулис в полуфинале пройдет олимпийскую чемпионку и трехкратную чемпионку мира Рисако Каваи, то Кит получит шанс поспорить за бронзу Олимпиады в утешительных схватках.

Напомним, накануне Алла Черкасова выиграла бронзовый поединок и принесла Украине первую медаль Олимпиады в женской борьбе с 2008 года.

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