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Украинка Лыскун провалилась в квалификации Олимпиады

Олимпиада
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Очень жаль

Украинка Лыскун провалилась в квалификации Олимпиады

фото - facebook.com

Новина українською

София Лыскун в предварительных прыжках с 10-метровой платформы стала 29-й, опередив только представительницу Сингапура Фрейду Лим.

За 5 прыжков Лыскун получила от судей 216,55 балла. Для попадания в полуфинал 19-летней украинке нужно было занять как минимум 18-е место.

С лучшим результатом в полуфинал в этой дисциплине вышла олимпийская чемпионка Токио в синхронных прыжках с 10-метровой платформы китаянка Чэнь Юйси (390,70).

Стоит отметить, что последней украинкой в финале Олимпиады в прыжках с 10-метровой платформы является Юлия Прокопчук, которая в 2012 году в Лондоне заняла 12-е место.

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В статье: прыжки в воду София Лыскун Олимпийские игры 2020
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