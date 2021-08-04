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Украинка Лыскун провалилась в квалификации Олимпиады
Очень жаль
фото - facebook.com
София Лыскун в предварительных прыжках с 10-метровой платформы стала 29-й, опередив только представительницу Сингапура Фрейду Лим.
За 5 прыжков Лыскун получила от судей 216,55 балла. Для попадания в полуфинал 19-летней украинке нужно было занять как минимум 18-е место.
С лучшим результатом в полуфинал в этой дисциплине вышла олимпийская чемпионка Токио в синхронных прыжках с 10-метровой платформы китаянка Чэнь Юйси (390,70).
Стоит отметить, что последней украинкой в финале Олимпиады в прыжках с 10-метровой платформы является Юлия Прокопчук, которая в 2012 году в Лондоне заняла 12-е место.
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