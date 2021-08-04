Итальянские велогонщики выиграли Олимпиаду с мировым рекордом

Сборная Италии по велотреку (Симоне Консонни, Филиппо Ганна, Франческо Ламон и Джонатан Милан) завоевала золото олимпийских игр в командной гонке преследования.

В финале итальянцы обновили свой же мировой рекорд (3.42,032). Серебро досталось Дании (3.42,198), а в заезде за бронзу Австралия опередила команду Новой Зеландии.

Италия впервые с 2004 года завоевала на Олимпийских играх как минимум 30 медалей (6-9-15). От повторения национального рекорда сборную отделяют 6 наград.

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