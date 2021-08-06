Ливач остановилась в 1/4 финала Олимпиады

Украинская борчиха Оксана Ливач на Олимпийских играх в Токио в категории до 50 кг проиграла в 1/4 финала.

Ливач начала выступления на Олимпиаде победой над Идрис Аворшаи из Нигерии (10:0), но в следующем бою уступила китаянке Сун Янан (3:7).

Ливач получит место в утешительном турнире с шансом побороться за бронзу в том случае, если Янан в полуфинале пройдет американку Сару Хильдебрандт.

Ранее Украина в женской борьбе завоевала две медали усилиями Аллы Черкасовой и Ирины Коляденко.

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