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Ливач остановилась в 1/4 финала Олимпиады
Теперь нужно болеть за китаянку
Украинская борчиха Оксана Ливач на Олимпийских играх в Токио в категории до 50 кг проиграла в 1/4 финала.
Ливач начала выступления на Олимпиаде победой над Идрис Аворшаи из Нигерии (10:0), но в следующем бою уступила китаянке Сун Янан (3:7).
Ливач получит место в утешительном турнире с шансом побороться за бронзу в том случае, если Янан в полуфинале пройдет американку Сару Хильдебрандт.
Ранее Украина в женской борьбе завоевала две медали усилиями Аллы Черкасовой и Ирины Коляденко.
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