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Dream Team в действии. США выиграли баскетбольный турнир на Олимпиаде

Олимпиада
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Кевин Дюрант не оставил шансов

Dream Team в действии. США выиграли баскетбольный турнир на Олимпиаде

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В Токио состоялся финал баскетбольного турнира Олимпиады среди мужчин. В решающем матче встретились сборные США и Франции.

На старте Игр французы шокировали американцев, победив 83:76. Но поражение мотивировало Грега Поповича и его команду. Звездно-полосатые больше на Олимпиаде не уступали, а в финале взяли реванш. Франция только в первой четверти играла на равных, после чего США вышли вперед, а во второй четверти закрепили свое преимущество. В третьей 10-минутке США оторвались на 14 очков, хотя французы в итоге смогли избежать разгрома и проиграли с «достойным» счетом 82:87.

Лучшим игроком финала стал Кевин Дюрант, в его активе 29 очков, 6 подборов и 3 ассиста. У Джейсона Тэйтума - 19 баллов и 7 подборов. Лучшим среди французов стал защитник Эван Фурнье - 16 очков, 3 подбора, 2 ассиста.

Добавим, что США выигрывают баскетбольный турнир на Олимпиаде 16-й раз и в четвертый раз подряд. Последний раз они не играли в финале в 2004-м, когда сенсационно проиграли в полуфинале Аргентине.

В матче за третье место встретятся сборные Словении и Австралии.

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В статье: Олимпиада-2020 Кевин Дюрант Джейсон Тэйтум
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