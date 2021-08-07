Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Dream Team в действии. США выиграли баскетбольный турнир на Олимпиаде
Кевин Дюрант не оставил шансов
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Токио состоялся финал баскетбольного турнира Олимпиады среди мужчин. В решающем матче встретились сборные США и Франции.
На старте Игр французы шокировали американцев, победив 83:76. Но поражение мотивировало Грега Поповича и его команду. Звездно-полосатые больше на Олимпиаде не уступали, а в финале взяли реванш. Франция только в первой четверти играла на равных, после чего США вышли вперед, а во второй четверти закрепили свое преимущество. В третьей 10-минутке США оторвались на 14 очков, хотя французы в итоге смогли избежать разгрома и проиграли с «достойным» счетом 82:87.
Лучшим игроком финала стал Кевин Дюрант, в его активе 29 очков, 6 подборов и 3 ассиста. У Джейсона Тэйтума - 19 баллов и 7 подборов. Лучшим среди французов стал защитник Эван Фурнье - 16 очков, 3 подбора, 2 ассиста.
Добавим, что США выигрывают баскетбольный турнир на Олимпиаде 16-й раз и в четвертый раз подряд. Последний раз они не играли в финале в 2004-м, когда сенсационно проиграли в полуфинале Аргентине.
В матче за третье место встретятся сборные Словении и Австралии.
Популярное сейчас
- Анастасия Четверикова и Людмила Лузан выигрывают серебро Олимпиады в гребле
- Источник: Ребров будет назначен главным тренером 9 августа
- Месси не возьмёт десятку в ПСЖ
- Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Украина - 40-я
- Жена Бондаря балует фанатов соблазнительными образами спустя две недели после свадьбы. ФОТО
- Зинченко в красивом стиле на Олимпийском объявил пол ребенка - ВИДЕО