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Елена Старикова: В Париж-2024 поедем за золотом
Хорошие и амбициозные планы
Украинская спортсменка Елена Старикова прокомментировала
"Все еще не могу поверить, что завоевала олимпийскую медаль. Я очень счастлива. Меня переполняют невероятные эмоции и чувства. Это сложно передать словами.
На сегодняшний старт выходила показать максимальный результат. К сожалению, не удалось стать первой. Где-то не хватило опыта, где-то - сил, ведь это был для нас уже шестой соревновательный день.
Но, безусловно, очень рада этой награде. Будем работать дальше и уже в Париж-2024 поедем за золотом" - сказала она.
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