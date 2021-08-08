Елена Старикова: В Париж-2024 поедем за золотом

Украинская спортсменка Елена Старикова прокомментировала серебряную награду Олимпийских игр 2020 в дисциплине спринт (велотрек). Ее слова цитирует сайт НОК:

"Все еще не могу поверить, что завоевала олимпийскую медаль. Я очень счастлива. Меня переполняют невероятные эмоции и чувства. Это сложно передать словами.

На сегодняшний старт выходила показать максимальный результат. К сожалению, не удалось стать первой. Где-то не хватило опыта, где-то - сил, ведь это был для нас уже шестой соревновательный день.

Но, безусловно, очень рада этой награде. Будем работать дальше и уже в Париж-2024 поедем за золотом" - сказала она.