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Елена Старикова: В Париж-2024 поедем за золотом

Олимпиада
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Хорошие и амбициозные планы

Елена Старикова: В Париж-2024 поедем за золотом

UA-Футбол
Новина українською

Украинская спортсменка Елена Старикова прокомментировала серебряную награду Олимпийских игр 2020 в дисциплине спринт (велотрек). Ее слова цитирует сайт НОК:

"Все еще не могу поверить, что завоевала олимпийскую медаль. Я очень счастлива. Меня переполняют невероятные эмоции и чувства. Это сложно передать словами.

На сегодняшний старт выходила показать максимальный результат. К сожалению, не удалось стать первой. Где-то не хватило опыта, где-то - сил, ведь это был для нас уже шестой соревновательный день.

Но, безусловно, очень рада этой награде. Будем работать дальше и уже в Париж-2024 поедем за золотом" - сказала она.

Сборная Украины завершила выступление на Олимпиаде 2020

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В статье: Олимпиада-2020 Елена Старикова
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