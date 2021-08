Олимпиада противоречий. С чем Украина вернулась из Токио?

Вот и всё…Безумный 17-дневный олимпийский марафон в Токио завершен – 1080 медалей нашли своих обладателей, гегемоны мирового спорта США и Китай выяснили, кто же из них круче, а Украина одновременно и порадовала, и огорчила.

Антирекорд все же состоялся. Но есть и рекорд!

Олимпийские игры в Токио стали для Украины худшими сразу по двум ключевым критериям. Еще никогда страна не брала так мало золота и никогда не падала так низко в медальном зачете. Если рассматривать выступление «сине-желтых» под этим углом, то охарактеризовать его можно одним емким словом – провал.

А теперь обратная, более позитивная сторона медали. По количеству наград в Токио Украина совершила заметный рывок вперед после полного фиаско в Рио-да-Жанейро в 2016-м и спустя 9 лет вернулась в топ-20, заняв в альтернативном медальном зачете достойное 16-е место.

Вы не поверите, но Олимпиада в Токио стала для Украины самой продуктивной в эпоху независимости! Из 155 спортсменов медалистами Игр-2021 стали 25 человек или же 16,1% от общей численности делегации. Это лучший показатель Украины с момента дебюта на Олимпийских играх в статусе суверенного государства.

Мы ждали намного большего от звезд, а они не смогли

Перед стартом Олимпиады UA-Футбол украинскими фаворитами Токио назвал Ольгу Харлан, Ярославу Магучих, Дарью Белодед, Жана Беленюка, Александра Хижняка, Елену Костевич и Михаила Романчука. Никто не попал в этот список авансом – только проверенные годами спортсмены, общепризнанные гранды в своих дисциплинах, многократные медалисты чемпионатов мира и Европы, а Харлан и Костевич, пусть и давно, но добирались до золота и на Олимпийских играх.

Суммарно эта звездная компания положила в медальную копилку Украины семь медалей, однако лишь Жан Беленюк выполнил миссию и разменял серебро Рио-2016 на золото Токио-2021. За исключением Ольги Харлан остальные фавориты побывали на подиуме Олимпиады (а Романчук сделал это дважды), но все же согласитесь, что чувство недосказанности осталось, и от него никуда не деться.

Магучих ехала в Токио в статусе безоговорочного лидера сезона, однако на дебютной Олимпиаде так и не совладала с эмоциями, проиграв не только именитой Марии Ласицкене, но и австралийке с блокнотом, которая в отличие от Ярославы свои лучшие прыжки выполнила в самый ответственный момент.

Белодед стала заложницей переноса Олимпийских игр из-за коронавируса. Год назад Дарья была бы намного свежее в физическом плане, а сейчас ей физиологически уже некомфортно выступать в весовой категории до 48 кг. Отсюда и откровенные мучения в каждой схватке с закономерным поражением в полуфинале Фуне Тонаки, которую украинка неоднократно оставляла ни с чем во время олимпийского цикла.

Романчук дважды блистательно выступал в квалификации в заплывах на 800 и 1500 метров, но в финалах Михаила каждый раз подводила тактика и психология. Будучи готовым на два золота, Романчук увез домой серебро и бронзу, показав, что ему еще рано вставать в один ряд с Яной Клочковой.

