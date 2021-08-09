Олимпиада противоречий. С чем Украина вернулась из Токио?

Вот и всё…Безумный 17-дневный олимпийский марафон в Токио завершен – 1080 медалей нашли своих обладателей, гегемоны мирового спорта США и Китай выяснили, кто же из них круче, а Украина одновременно и порадовала, и огорчила.

Антирекорд все же состоялся. Но есть и рекорд!

Олимпийские игры в Токио стали для Украины худшими сразу по двум ключевым критериям. Еще никогда страна не брала так мало золота и никогда не падала так низко в медальном зачете. Если рассматривать выступление «сине-желтых» под этим углом, то охарактеризовать его можно одним емким словом – провал.

А теперь обратная, более позитивная сторона медали. По количеству наград в Токио Украина совершила заметный рывок вперед после полного фиаско в Рио-да-Жанейро в 2016-м и спустя 9 лет вернулась в топ-20, заняв в альтернативном медальном зачете достойное 16-е место.

Вы не поверите, но Олимпиада в Токио стала для Украины самой продуктивной в эпоху независимости! Из 155 спортсменов медалистами Игр-2021 стали 25 человек или же 16,1% от общей численности делегации. Это лучший показатель Украины с момента дебюта на Олимпийских играх в статусе суверенного государства.

Украина на летних Олимпийских играх Атланта, 1996: 231 спортсмен – 23 медали (9-2-12), 31 медалист – 13,4% от общего количества спортсменов Сидней, 2000: 230 спортсменов – 23 медали (3-10-10), 32 медалиста – 13,9% Афины, 2004: 240 спортсменов – 22 медали (8-5-9), 31 медалист+женская сборная по гандболу – 13,3% Пекин, 2008: 243 спортсмена – 22 медали (7-4-11), 26 медалистов – 10,6% Лондон, 2012: 238 спортсменов – 19 медалей (5-4-10), 26 медалистов – 10,9% Рио-да-Жанейро, 2016: 206 спортсменов – 11 медалей (2-5-4), 13 медалистов – 6,3% Токио, 2020: 155 спортсменов – 19 медалей (1-6-12), 25 медалистов – 16,1%.

Мы ждали намного большего от звезд, а они не смогли

Перед стартом Олимпиады UA-Футбол украинскими фаворитами Токио назвал Ольгу Харлан, Ярославу Магучих, Дарью Белодед, Жана Беленюка, Александра Хижняка, Елену Костевич и Михаила Романчука. Никто не попал в этот список авансом – только проверенные годами спортсмены, общепризнанные гранды в своих дисциплинах, многократные медалисты чемпионатов мира и Европы, а Харлан и Костевич, пусть и давно, но добирались до золота и на Олимпийских играх.

Суммарно эта звездная компания положила в медальную копилку Украины семь медалей, однако лишь Жан Беленюк выполнил миссию и разменял серебро Рио-2016 на золото Токио-2021. За исключением Ольги Харлан остальные фавориты побывали на подиуме Олимпиады (а Романчук сделал это дважды), но все же согласитесь, что чувство недосказанности осталось, и от него никуда не деться.

Магучих ехала в Токио в статусе безоговорочного лидера сезона, однако на дебютной Олимпиаде так и не совладала с эмоциями, проиграв не только именитой Марии Ласицкене, но и австралийке с блокнотом, которая в отличие от Ярославы свои лучшие прыжки выполнила в самый ответственный момент.

Белодед стала заложницей переноса Олимпийских игр из-за коронавируса. Год назад Дарья была бы намного свежее в физическом плане, а сейчас ей физиологически уже некомфортно выступать в весовой категории до 48 кг. Отсюда и откровенные мучения в каждой схватке с закономерным поражением в полуфинале Фуне Тонаки, которую украинка неоднократно оставляла ни с чем во время олимпийского цикла.

Романчук дважды блистательно выступал в квалификации в заплывах на 800 и 1500 метров, но в финалах Михаила каждый раз подводила тактика и психология. Будучи готовым на два золота, Романчук увез домой серебро и бронзу, показав, что ему еще рано вставать в один ряд с Яной Клочковой.

???????? Bobby Finke stormed ahead in the final leg of the men’s 1,500-meter freestyle to win gold. ???????? Mykhailo Romanchuk won silver and ???????? Florian Wellbrock won bronze.https://t.co/6Vi3ZdS2gf pic.twitter.com/g8xRR5qzyr — NYT Graphics (@nytgraphics) August 1, 2021

То же самое с уверенностью можно и сказать и об Александре Хижняке в контексте сравнений с Владимиром Кличко, Александром Усиком и особенно Василием Ломаченко. При всем уважении к его многочисленным заслугам в любителях, тот бокс, который полтавчанин пропагандировал в Токио, в конце концов его и погубил. Продолжать рубиться в финале Олимпийских игр и пропустить «лаки панч», ведя 20:18 на картах у всех судей? Это даже звучит нелепо. Но Хижняк сделал это – теперь вместо триумфального захода в профессионалы Александр еще три года будет боксировать за право реабилитироваться в Париже.

Выступление Костевич в Токио также получилось противоречивым – Елена даже не прошла в финал в той дисциплине, в которой была и остается действующей чемпионкой мира (25 метров из пневматического пистолета), но взяла медаль в дуэте с Олегом Омельчуком и остановилась в шаге от бронзы в стрельбе с 10-метровой дистанции.

Украине не хватило красивых историй с сенсационным взлетами

Если вы еще раз внимательно изучите список украинских призеров Олимпиады в Токио, то найдете в нем от силы две неожиданных фамилии. Речь о борце Парвизе Насибове и новой звезде велотрека Елене Стариковой.

Насибов – один из тех немногих украинских спортсменов, который выиграл от переноса Олимпиады из-за пандемии. После яркой карьеры в юниорах на взрослом уровне до недавнего времени его лучшим результатом было скромное 8-е место на чемпионате Европы. А дальше начался прорыв, кульминация которого состоялась в Токио с победой в четвертьфинале над чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы Артемом Сурковым и сумасшедшим камбэком в полуфинале со счета 0:6 в противостоянии с египтянином Ахмедом Эль-Саедом Хегази. К сожалению, на финал Насибова не хватило, но разве можно его упрекать за это?

Прорыв Стариковой к серебру – еще одна история, о которой хочется вспоминать снова и снова. Елена после четвертого места в кейрине поймала мощный прилив уверенности в своих силах и вложила всю эту энергию в скоротечные спринты.

Старикову на пути к мечте не остановила даже неудача в 1/8 финала – Елена выиграла утешительный заезд у соперниц из Новой Зеландии и Китая, затем на кураже выбила двукратную чемпионку мира Леа Фридрих, а в полуфинале всухую разобралась с 24-кратной (!) чемпионкой Азии и бронзовой медалисткой Лондона-2012 Лэй Вайси. С финалом не сложилось, но и серебро стало феноменальным результатом для спортсменки, которая на родине вынуждена тренироваться на убитом львовском велотреке.

Разумеется, заслуживают упоминания и те спортсмены, которым не удалось оказаться на подиуме Олимпийских игр. В первую очередь хочется выделить Викторию Ус – в Токио украинка оказалась лишь одной из двух спортсменок, выступивших в финале гребного слалома и на каноэ, и на байдарке. Или как не отметить 20-летнего Михаила Кохана с его четвертым местом по метанию молота? А как насчет 15-летнего прыгуна в воду Алексея Середы с двумя попаданиями в топ-6?

Но все же таких историй слишком мало, а вот обратных примеров, увы, более чем хватает. Тут и Харлан с ее фиаско в первом же бою в фехтовании, Павел Коростылев и Сергей Кулиш с их упущенными медалями в пулевой стрельбе, и штангистка Ирина Деха с ее тремя неудачными попытками в толчке после второй промежуточной позиции в рывке, и гимнаст Игорь Радивилов, который вместо борьбы за медаль в своем коронном опорном прыжке не смог пройти даже в финал…

Украина выстрелила в новых видах спорта, но провалилась в своей коронке

После Олимпиады в Токио медальная раскладка Украины увеличилась до 20 дисциплин. Украинские спортсмены впервые побывали на подиуме в артистическом плавании (отдельное браво двукратным бронзовым медалисткам Игр Марте Фединой и Анастасии Савчук), усилиями Элины Свитолиной открыт счет медалям и в теннисе, а Анжелика Терлюга и Станислав Горуна внесли свои имена в историю, став первыми призерами Олимпийских игр в карате.

Расширение географии, несомненно, порадовало, а вот что огорчило и даже разочаровало, так это полное фиаско гимнастов. С момента дебюта на Олимпийских играх в 1996 году Украина ни разу не оставалась без медалей в спортивной гимнастике, но в Токио без дисквалифицированного Олега Верняева продлить эту серию оказалось некому.

Гимнастика все еще остается главной дисциплиной в истории Украины – каждое пятое золото в медальную копилку страны положили именно гимнасты. Но уже в Париже может произойти «смена власти» – после Токио борцы и боксеры отстают от гимнастов всего на одну медаль.

Топ-5 самых успешных видов спорта Украины на Олимпийских играх: