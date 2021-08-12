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Не только пандемия. 7 моментов, за которые мы запомним Олимпиаду в Токио
Время прощаться с XXXII Играми
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
По материалам зарубежных СМИ
Олимпийские игры в эпоху COVID-19 ушли в историю. Мрачный фон с пустыми трибунами и масками не сломил олимпийского духа – рекорды бились, медали находили своих заслуженных владельцев, а спортсмены разделяли друг с другом моменты триумфа и солидарности. Вот несколько самых запоминающихся моментов Олимпиады в Токио.
Церемония открытия Олимпийских игр в Токио 23 июля началась на почти пустом стадионе с розового фейерверка, взорвавшегося после обратного отсчета.
Японский император Нарухито и президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, оба в масках, поприветствовали спортсменов, прежде чем занять свои социально-дистанцированные места в VIP-ложе.
Fireworks mark the start of the #Tokyo2020 Olympics opening ceremony pic.twitter.com/iKz7fWRkh2— Reuters (@Reuters) July 23, 2021
«Сегодня момент надежды. Да, это сильно отличается от того, что мы все представляли. Но, наконец, мы все здесь вместе», - сказал Бах во вступительной речи.
А дальше местная суперзвезда Наоми Осака последней приняла эстафету огня и зажгла факел олимпийского котла.
Осака, на счету которой четыре титула Большого шлема, назвала момент зажжения олимпийского огня «несомненно величайшим спортивным достижением и честью, которую она когда-либо имела в своей жизни».
Уже легендарная американская гимнастка Симона Байлз приехала в Токио, стремясь стать первой женщиной за более чем полвека, сохранившей статус олимпийской чемпионки в многоборье. Многие надеялись, что Байлз как минимум повторит достижение советской гимнастки Ларисы Латыниной и завершит карьеру с девятью золотыми медалями на груди.
Но этого так и не произошло. Байлз 27 июля снялась с финала командного многоборья после одного неудачного прыжка, заявив, что ей нужно сосредоточиться на своем психическом здоровье. Затем она пропустила четыре из пяти индивидуальных соревнований, сославшись на «твисты» - состояние, при котором гимнастки внезапно теряют способность ориентироваться в воздухе.
Однако Байлз не упустила свой медальный шанс в Токио. Она вернулась, и завоевала бронзу на бревне, добавив к серебру, которое выиграла в командном зачете.
Позже стало известно, что Симона Байлз выступала на Олимпиаде на фоне трагедии в семье. У американской гимнастки во время Игр в Токио умерла тетя.
Капитан сборной США по плаванию Калеб Дрессел стал достойным наследником легендарного Майкла Фелпса. Ему едва исполнилось 25 лет, а он уже 13 раз становился чемпионом мира, завоевал пять из шести возможных золотых медалей в Токио, при этом соревнуясь семь дней подряд, а иногда у Дрессела с учетом многочисленных эстафет было сразу несколько заплывов за день.
Среди других титулов Дрессел побил мировой рекорд в заплыве на 50 метров вольным стилем, преодолев бассейн за невероятные 21,07 секунды, а затем в составе сборной США улучшил мировой рекорд в смешанной эстафете 4x100 метров.
Австралийка Эмма МакКеон в Токио завоевала невероятные семь медалей и вошла в историю Игр. С четырьмя золотыми и тремя бронзовыми наградами пловчиха по количеству медалей на одной Олимпиаде сравнялась с советской гимнасткой Марией Гороховской, которая в 1952 году в Хельсинки взяла два золота и стала 5-кратной серебряной медалисткой.
As the Tokyo 2021 Olympics come to an end, these are the most decorated athletes during the last two weeks. 9 of the 14 top medalists in Tokyo are swimmers, including the top gold medalist, Caeleb Dressel, and the top medalist overall, Emma McKeon. pic.twitter.com/Y8i2cYRMZ2— Swimming Stats (@SwimmingStats) August 8, 2021
Благодаря МакКеон Австралия бросила вызов США и чуть не нарушила традиционную гегемонию американцев в плавании. В Токио пловцы из США завоевали всего 11 золотых медалей против 16 в Рио в 2016 году. Австралия же утроила количество своего золота по отношению к Играм в Бразилии.
Когда Олимпиада набрала ход, в начале августа мир спорта шокировала информация о белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской, которую за отказ от выступления в эстафете 4 по 400 насильно сняли с Олимпийских игр и хотели депортировать на родину в Беларусь.
Тимановская оказалась не из робкого десятка и подняла шум на всю Олимпиаду. Кристина заявила, что опасается за свою жизнь в случае возвращения в Беларусь, в которой процветает диктаторский режим Александра Лукашенко с политическими потрясениями и жестким подавлением любых проявлений инакомыслия. Ей удалось избежать депортации в Беларусь, а убежище для спортсменки согласилась предоставить Польша.
После этого Международный олимпийский комитет лишил двух белорусских тренеров аккредитации и выгнал их из олимпийской деревни из-за давления на спортсменку, а муж Тимановской приехал к ней в Польшу, чтобы начать там новую жизнь.
Домашняя Олимпиада в Токио стала для Японии абсолютно лучшей в истории – 27 золотых наград и третье место в медальном зачете Игр. Одним из символов триумфального выступления японцев стала Момидзи Нишия, которая завоевала золото в скейтбординге в возрасте 13 лет и 330 дней, что позволило ей войти в тройку самых молодых чемпионов в истории Олимпиады.
Подиум в скейтбординге стал историческим – компанию 13-летней Нишия составили её сверстница из Бразилии Райсса Леал и 16-летняя Фуна Накаяма. А средний возраст призеров Олимпиады в этой дисциплине составил невероятные 14 лет!
Представляете, сколько Олимпиад впереди у Нишия, Леал и компании, ведь скейтбординг – это не фигурное катание, где уже в 20 лет спортсменки уходят на пенсию. В Токио бок-о-бок с юными покорительницами Игр выступала и 28-летняя легенда из Бразилии Летиция Буффони.
На Олимпиаде в Токио не было ничего более трогательного, чем разделенный миг триумфа в секторе для прыжков в высоту Джанмарко Тамбери и Мутаза Баршима.
Тамбери и Баршим к кульминационному моменту разборок за золото подошли с абсолютно идентичными показателями – оба легкоатлета с первой попытки взяли высоту 2,37 м, а затем синхронно трижды провалились при попытке штурма олимпийского рекорда на высоте 2,39.
???? ICONIC OLYMPIC MOMENT ALERT ????— Olympics (@Olympics) August 6, 2021
The men's high jump Olympic gold medal was shared between Mutaz Barshim of Qatar and Italy's Gianmarco Tamberi.
Mutaz joined our daily #OlympicChannelPodcast to recount exactly what happened.@WorldAthletics | @mutazbarshim I #StrongerTogether pic.twitter.com/jodnkt94Wk
То, что произошло потом, было проявлением спортивного духа и солидарности, но также и укреплением дружбы. С позволения организаторов Тамбери и Баршим согласились разделить золото и отказались от дополнительных прыжков.
«Когда мы оба закончили игру на высоте 2,37, судья подошел, чтобы объяснить нам ситуацию, и я просто повернулся и спросил его: «Можно ли получить два золота?», - вспоминает Баршим. «И он ответил: «Да». Я посмотрел в глаза Тамбери. Он посмотрел мне в глаза. И мы уже начали праздновать».
В истории Олимпийских игр уже были случаи, когда спортсмены разделяли золото, но то, что произошло в Токио, несомненно, заслуживает особенного внимания, ведь Тамбери и Баршима связывают давние дружеские отношения. Более того, именно катарец был одним из тех важных людей в жизни итальянца после его трагической травмы в Рио 5 лет назад. Он помог ему вернуться и стать лучше, а теперь они вместе поднялись на высшую ступень Олимпиады. Звучит, как сюжет для голливудского фильма.
На Олимпийских играх в Токио выступили 181 ЛГБТ-спортсменов, что по данным портала Outsports более чем в три раза больше, чем в Рио в 2016-м. Многие воспользовались возможностью донести идею равенства до глобальной аудитории, а лучше остальных это вышло у британского пловца Тома Дэйли.
«Я невероятно горжусь тем, что я гей, а также олимпийский чемпион», - сказал 27-летний Дэйли журналистам после того, как выиграл золото вместе с Мэтти Ли в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. «Когда я был моложе, я не думал, что когда-нибудь добьюсь чего-нибудь подобного. Быть олимпийским чемпионом сейчас просто показывает, что ты можешь достичь всего».
25-летняя американка Рэйвен Сандерс более наглядно продемонстрировала гордость и протест после того, как завоевала серебро в толкании ядра. Стоя на подиуме, она подняла руки над головой, образуя запястьями букву «Х». На вопрос, что это означает, Сандерс ответила: «Это перекресток, на котором встречаются все угнетенные».
The IOC paused its investigation of Raven Saunders, after the death of her mother.— AJ+ (@ajplus) August 4, 2021
Saunders made an “X” on the podium, representing “the intersection of where all people who are oppressed meet.“” The #Olympics ban protests and other such freedom of expression on the podium. pic.twitter.com/cOWUGg7x3o
Токио также впервые стал свидетелем участий и побед трансгендерных спортсменов. В то время как новозеландка Лорел Хаббард в тяжелой атлетике отметилась разве что тремя неудачными попытками, футболистка Куинн стала первым открытым трансгендером, небинарным спортсменом, выигравшим олимпийскую медаль после того, как 6 августа Канада в финале Олимпийского турнира обыграла Швецию.
Главным ньюсмейкером Олимпиады в Токио в плане мировых рекордов стали две дисциплины – легкая атлетика и плавание.
С небольшой грустью вынуждены констатировать, что украинка Инесса Кравец потеряла статус лучшей в истории в тройном прыжке. В Токио мировой рекорд Кравец (15,50 м) на целых 17 сантиметров улучшила Юлимар Рохас из Венесуэлы.
Особо горячо было в забегах на 400 метров с барьерами – Карстен Вархольм снял со своего же мирового рекорда 0,76 секунды, став олимпийским чемпионом с результатом 45,94, а Сидни Маклафлин улучшила собственное достижение на 0,44 секунды (51,46).
Three world records at the Olympics but if we're going to push you, which one was your favourite?— AW (@AthleticsWeekly) August 10, 2021
Karsten Warholm: 45.94
Sydney McLaughlin: 51.46
Yulimar Rojas: 15.67m pic.twitter.com/j2eV4DTVpN
У пловцов новыми мировыми рекордами отметились Калеб Дрессел и Татьяна Схунмакер, а еще шесть лучших результатов в истории были зафиксированы в различных эстафетах.
Самым же спринтерским мировым рекордом Токио-2021 стало выступление Александры Мирослав в скоростном спортивном скалолазании – на прохождение дистанции полячка потратила лишь 6,84 секунды!
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