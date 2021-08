Не только пандемия. 7 моментов, за которые мы запомним Олимпиаду в Токио

По материалам зарубежных СМИ

Олимпийские игры в эпоху COVID-19 ушли в историю. Мрачный фон с пустыми трибунами и масками не сломил олимпийского духа – рекорды бились, медали находили своих заслуженных владельцев, а спортсмены разделяли друг с другом моменты триумфа и солидарности. Вот несколько самых запоминающихся моментов Олимпиады в Токио.

Салют над практически пустым стадионом на церемонии открытия

Церемония открытия Олимпийских игр в Токио 23 июля началась на почти пустом стадионе с розового фейерверка, взорвавшегося после обратного отсчета.

Японский император Нарухито и президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, оба в масках, поприветствовали спортсменов, прежде чем занять свои социально-дистанцированные места в VIP-ложе.

Fireworks mark the start of the #Tokyo2020 Olympics opening ceremony pic.twitter.com/iKz7fWRkh2 — Reuters (@Reuters) July 23, 2021

«Сегодня момент надежды. Да, это сильно отличается от того, что мы все представляли. Но, наконец, мы все здесь вместе», - сказал Бах во вступительной речи.

А дальше местная суперзвезда Наоми Осака последней приняла эстафету огня и зажгла факел олимпийского котла.

Осака, на счету которой четыре титула Большого шлема, назвала момент зажжения олимпийского огня «несомненно величайшим спортивным достижением и честью, которую она когда-либо имела в своей жизни».

Симона Байлз выиграла две медали, несмотря на психологические проблемы

Уже легендарная американская гимнастка Симона Байлз приехала в Токио, стремясь стать первой женщиной за более чем полвека, сохранившей статус олимпийской чемпионки в многоборье. Многие надеялись, что Байлз как минимум повторит достижение советской гимнастки Ларисы Латыниной и завершит карьеру с девятью золотыми медалями на груди.

Но этого так и не произошло. Байлз 27 июля снялась с финала командного многоборья после одного неудачного прыжка, заявив, что ей нужно сосредоточиться на своем психическом здоровье. Затем она пропустила четыре из пяти индивидуальных соревнований, сославшись на «твисты» - состояние, при котором гимнастки внезапно теряют способность ориентироваться в воздухе.

Однако Байлз не упустила свой медальный шанс в Токио. Она вернулась, и завоевала бронзу на бревне, добавив к серебру, которое выиграла в командном зачете.

Позже стало известно, что Симона Байлз выступала на Олимпиаде на фоне трагедии в семье. У американской гимнастки во время Игр в Токио умерла тетя.

У сборной США появился новый Майкл Фелпс

Капитан сборной США по плаванию Калеб Дрессел стал достойным наследником легендарного Майкла Фелпса. Ему едва исполнилось 25 лет, а он уже 13 раз становился чемпионом мира, завоевал пять из шести возможных золотых медалей в Токио, при этом соревнуясь семь дней подряд, а иногда у Дрессела с учетом многочисленных эстафет было сразу несколько заплывов за день.

Среди других титулов Дрессел побил мировой рекорд в заплыве на 50 метров вольным стилем, преодолев бассейн за невероятные 21,07 секунды, а затем в составе сборной США улучшил мировой рекорд в смешанной эстафете 4x100 метров.

Австралийка Эмма МакКеон в Токио завоевала невероятные семь медалей и вошла в историю Игр. С четырьмя золотыми и тремя бронзовыми наградами пловчиха по количеству медалей на одной Олимпиаде сравнялась с советской гимнасткой Марией Гороховской, которая в 1952 году в Хельсинки взяла два золота и стала 5-кратной серебряной медалисткой.

As the Tokyo 2021 Olympics come to an end, these are the most decorated athletes during the last two weeks. 9 of the 14 top medalists in Tokyo are swimmers, including the top gold medalist, Caeleb Dressel, and the top medalist overall, Emma McKeon. pic.twitter.com/Y8i2cYRMZ2 — Swimming Stats (@SwimmingStats) August 8, 2021

Благодаря МакКеон Австралия бросила вызов США и чуть не нарушила традиционную гегемонию американцев в плавании. В Токио пловцы из США завоевали всего 11 золотых медалей против 16 в Рио в 2016 году. Австралия же утроила количество своего золота по отношению к Играм в Бразилии.

Скандал с белорусской легкоатлеткой Тимановской

Когда Олимпиада набрала ход, в начале августа мир спорта шокировала информация о белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской, которую за отказ от выступления в эстафете 4 по 400 насильно сняли с Олимпийских игр и хотели депортировать на родину в Беларусь.

Тимановская оказалась не из робкого десятка и подняла шум на всю Олимпиаду. Кристина заявила, что опасается за свою жизнь в случае возвращения в Беларусь, в которой процветает диктаторский режим Александра Лукашенко с политическими потрясениями и жестким подавлением любых проявлений инакомыслия. Ей удалось избежать депортации в Беларусь, а убежище для спортсменки согласилась предоставить Польша.

После этого Международный олимпийский комитет лишил двух белорусских тренеров аккредитации и выгнал их из олимпийской деревни из-за давления на спортсменку, а муж Тимановской приехал к ней в Польшу, чтобы начать там новую жизнь.

Олимпийская чемпионка в 13 лет? Почему нет!

Домашняя Олимпиада в Токио стала для Японии абсолютно лучшей в истории – 27 золотых наград и третье место в медальном зачете Игр. Одним из символов триумфального выступления японцев стала Момидзи Нишия, которая завоевала золото в скейтбординге в возрасте 13 лет и 330 дней, что позволило ей войти в тройку самых молодых чемпионов в истории Олимпиады.

Подиум в скейтбординге стал историческим – компанию 13-летней Нишия составили её сверстница из Бразилии Райсса Леал и 16-летняя Фуна Накаяма. А средний возраст призеров Олимпиады в этой дисциплине составил невероятные 14 лет!

Представляете, сколько Олимпиад впереди у Нишия, Леал и компании, ведь скейтбординг – это не фигурное катание, где уже в 20 лет спортсменки уходят на пенсию. В Токио бок-о-бок с юными покорительницами Игр выступала и 28-летняя легенда из Бразилии Летиция Буффони.

Два золота в прыжках в высоту

На Олимпиаде в Токио не было ничего более трогательного, чем разделенный миг триумфа в секторе для прыжков в высоту Джанмарко Тамбери и Мутаза Баршима.

Тамбери и Баршим к кульминационному моменту разборок за золото подошли с абсолютно идентичными показателями – оба легкоатлета с первой попытки взяли высоту 2,37 м, а затем синхронно трижды провалились при попытке штурма олимпийского рекорда на высоте 2,39.

???? ICONIC OLYMPIC MOMENT ALERT ????



The men's high jump Olympic gold medal was shared between Mutaz Barshim of Qatar and Italy's Gianmarco Tamberi.



Mutaz joined our daily #OlympicChannelPodcast to recount exactly what happened.@WorldAthletics | @mutazbarshim I #StrongerTogether pic.twitter.com/jodnkt94Wk — Olympics (@Olympics) August 6, 2021

То, что произошло потом, было проявлением спортивного духа и солидарности, но также и укреплением дружбы. С позволения организаторов Тамбери и Баршим согласились разделить золото и отказались от дополнительных прыжков.

«Когда мы оба закончили игру на высоте 2,37, судья подошел, чтобы объяснить нам ситуацию, и я просто повернулся и спросил его: «Можно ли получить два золота?», - вспоминает Баршим. «И он ответил: «Да». Я посмотрел в глаза Тамбери. Он посмотрел мне в глаза. И мы уже начали праздновать».

В истории Олимпийских игр уже были случаи, когда спортсмены разделяли золото, но то, что произошло в Токио, несомненно, заслуживает особенного внимания, ведь Тамбери и Баршима связывают давние дружеские отношения. Более того, именно катарец был одним из тех важных людей в жизни итальянца после его трагической травмы в Рио 5 лет назад. Он помог ему вернуться и стать лучше, а теперь они вместе поднялись на высшую ступень Олимпиады. Звучит, как сюжет для голливудского фильма.

«Я гей. И я олимпийский чемпион»

На Олимпийских играх в Токио выступили 181 ЛГБТ-спортсменов, что по данным портала Outsports более чем в три раза больше, чем в Рио в 2016-м. Многие воспользовались возможностью донести идею равенства до глобальной аудитории, а лучше остальных это вышло у британского пловца Тома Дэйли.

«Я невероятно горжусь тем, что я гей, а также олимпийский чемпион», - сказал 27-летний Дэйли журналистам после того, как выиграл золото вместе с Мэтти Ли в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. «Когда я был моложе, я не думал, что когда-нибудь добьюсь чего-нибудь подобного. Быть олимпийским чемпионом сейчас просто показывает, что ты можешь достичь всего».

25-летняя американка Рэйвен Сандерс более наглядно продемонстрировала гордость и протест после того, как завоевала серебро в толкании ядра. Стоя на подиуме, она подняла руки над головой, образуя запястьями букву «Х». На вопрос, что это означает, Сандерс ответила: «Это перекресток, на котором встречаются все угнетенные».

The IOC paused its investigation of Raven Saunders, after the death of her mother.



Saunders made an “X” on the podium, representing “the intersection of where all people who are oppressed meet.“” The #Olympics ban protests and other such freedom of expression on the podium. pic.twitter.com/cOWUGg7x3o — AJ+ (@ajplus) August 4, 2021

Токио также впервые стал свидетелем участий и побед трансгендерных спортсменов. В то время как новозеландка Лорел Хаббард в тяжелой атлетике отметилась разве что тремя неудачными попытками, футболистка Куинн стала первым открытым трансгендером, небинарным спортсменом, выигравшим олимпийскую медаль после того, как 6 августа Канада в финале Олимпийского турнира обыграла Швецию.

Падение мировых рекордов

Главным ньюсмейкером Олимпиады в Токио в плане мировых рекордов стали две дисциплины – легкая атлетика и плавание.

С небольшой грустью вынуждены констатировать, что украинка Инесса Кравец потеряла статус лучшей в истории в тройном прыжке. В Токио мировой рекорд Кравец (15,50 м) на целых 17 сантиметров улучшила Юлимар Рохас из Венесуэлы.

Особо горячо было в забегах на 400 метров с барьерами – Карстен Вархольм снял со своего же мирового рекорда 0,76 секунды, став олимпийским чемпионом с результатом 45,94, а Сидни Маклафлин улучшила собственное достижение на 0,44 секунды (51,46).

Three world records at the Olympics but if we're going to push you, which one was your favourite?



Karsten Warholm: 45.94

Sydney McLaughlin: 51.46

Yulimar Rojas: 15.67m pic.twitter.com/j2eV4DTVpN — AW (@AthleticsWeekly) August 10, 2021

У пловцов новыми мировыми рекордами отметились Калеб Дрессел и Татьяна Схунмакер, а еще шесть лучших результатов в истории были зафиксированы в различных эстафетах.

Самым же спринтерским мировым рекордом Токио-2021 стало выступление Александры Мирослав в скоростном спортивном скалолазании – на прохождение дистанции полячка потратила лишь 6,84 секунды!