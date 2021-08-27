Украинец Белый побил рекорд Европы и завоевал серебро Паралимпиады

Украинец Владислав Белый завоевал серебро на Паралимпийских играх в Токио в метании копья в классе F38 (спортсмены с церебральным параличом и другими поражениями опорно-двигательного аппарата).

Белый в последней попытке метнул снаряд на 55,34 метра и побил рекорд Европы, который ранее принадлежал другому украинцу Александру Дорошенко.

Золото Паралимпиады с мировым рекордом (60,31 м) завоевал колумбиец Хосе Грегорио Лемос.

Еще одну медаль Украине в легкой атлетике в классе (Т11 – спортсмены с плохим зрением и незрячие) в прыжках в длину принесла Юлия Павленко, которая с результатом 4,86 метра завоевала бронзу.

Украина в медальном зачете Паралимпиады в Токио занимает 11-е место (1-7-3).

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