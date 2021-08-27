  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Украинец Белый побил рекорд Европы и завоевал серебро Паралимпиады
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украинец Белый побил рекорд Европы и завоевал серебро Паралимпиады

Олимпиада
(1 голосов)

Двойной успех

Украинец Белый побил рекорд Европы и завоевал серебро Паралимпиады

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинец Владислав Белый завоевал серебро на Паралимпийских играх в Токио в метании копья в классе F38 (спортсмены с церебральным параличом и другими поражениями опорно-двигательного аппарата).

Белый в последней попытке метнул снаряд на 55,34 метра и побил рекорд Европы, который ранее принадлежал другому украинцу Александру Дорошенко.

Золото Паралимпиады с мировым рекордом (60,31 м) завоевал колумбиец Хосе Грегорио Лемос.

Еще одну медаль Украине в легкой атлетике в классе (Т11 – спортсмены с плохим зрением и незрячие) в прыжках в длину принесла Юлия Павленко, которая с результатом 4,86 метра завоевала бронзу.

Украина в медальном зачете Паралимпиады в Токио занимает 11-е место (1-7-3).

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: легкая атлетика Паралимпиада-2020
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...