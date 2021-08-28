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Серебро и бронза: Настольный теннис и легкая атлетика принесли Украине первые медали Паралимпиады 28 августа

Олимпиада
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Отличное начало

Серебро и бронза: Настольный теннис и легкая атлетика принесли Украине первые медали Паралимпиады 28 августа

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В японском Токио продолжаются Паралимпийские игры 2020. Для Украины четвертый соревновательный день начался очень удачно.

Так, украинский легкоатлет Роман Данилюк завоевал серебряную награду в дисциплине толкание ядра, класс S12. Золото у представителя Испании Кима Гонсалеса, а бронза - у узбека Эльбека Султонова.

Представитель настольного тенниса Иван Май в поединке за бронзу Паралимпиады одолел теннисиста из Австралии Леня Ма.

На данный момент в активе украинской сборной 24 награды: 3 золота, 14 серебряных медалей и 7 бронзовых.

Напомним, что ранее Свитолина пробилась в финал турнира в Чикаго.

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В статье: Паралимпиада-2020
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