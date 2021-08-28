Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Серебро и бронза: Настольный теннис и легкая атлетика принесли Украине первые медали Паралимпиады 28 августа
Отличное начало
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В японском Токио продолжаются Паралимпийские игры 2020. Для Украины четвертый соревновательный день начался очень удачно.
Так, украинский легкоатлет Роман Данилюк завоевал серебряную награду в дисциплине толкание ядра, класс S12. Золото у представителя Испании Кима Гонсалеса, а бронза - у узбека Эльбека Султонова.
Представитель настольного тенниса Иван Май в поединке за бронзу Паралимпиады одолел теннисиста из Австралии Леня Ма.
На данный момент в активе украинской сборной 24 награды: 3 золота, 14 серебряных медалей и 7 бронзовых.
Напомним, что ранее Свитолина
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Популярное сейчас
- Петр Чех продлил контракт с хоккейным клубом Гилфорд Феникс
- УЕФА напомнил, как Шевченко в 1999-м дубль Баварии положил - ВИДЕО
- УПЛ. Черноморец - Александрия 2:2. Обоюдное прозрение
- Украина идет второй по количеству медалей на Паралимпиаде в Токио
- Красотка дня. Сногсшибательная жена Романа Яремчука готовится к жизни в Португалии. ФОТО
- Как живет и сколько зарабатывает Яремчук в Лиссабоне - ВИДЕО