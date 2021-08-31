Украинец Коваль с мировым рекордом выиграл Паралимпиаду в Токио

Украинский метатель ядра Максим Коваль стал паралимпийским чемпионом в классе F20. В третьей попытке спортсмен из Черкасс отправил снаряд на 17 метров и 34 сантиметра.

Помимо золота Паралимпиады Коваль стал новым мировым рекордсменом в этой дисциплине. Результат Мухаммада Зияда Золкефли, установленный в июне 2017 года в Лондоне, украинец превзошел на 5 сантиметров.

Серебро в этой дисциплине с личным рекордом (17,30 м) завоевал еще один представитель Украины Александр Яровой.

Украина закрепилась на 5-м месте в медальном зачете Паралимпийских игр. На счету наших спортсменов 66 медалей (15-32-19).

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