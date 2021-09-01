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Украинка Москаленко с мировым рекордом выиграла Паралимпиаду в Токио
Двойной триумф спортсменки
фото - sport.nv.ua
Украинская легкоатлетка Анастасия Москаленко завоевала золото Паралимпийских игр в толкании ядра в классе F32.
Во второй попытке Москаленко отправила снаряд на 7,61 метра и превзошла мировой рекорд полячки Розы Козаковской, которая в Токио стала второй с результатом 7,37 метра.
Накануне Анастасия Москаленко с личным рекордом (24,73 м) завоевала серебро Паралимпийских игр в метании булавы.
Украина на Паралимпийских играх в Токио завоевала 75 наград (17-35-23) и идет 6-й в медальном зачете соревнований.
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