Украинка Москаленко с мировым рекордом выиграла Паралимпиаду в Токио

Украинская легкоатлетка Анастасия Москаленко завоевала золото Паралимпийских игр в толкании ядра в классе F32.

Во второй попытке Москаленко отправила снаряд на 7,61 метра и превзошла мировой рекорд полячки Розы Козаковской, которая в Токио стала второй с результатом 7,37 метра.

Накануне Анастасия Москаленко с личным рекордом (24,73 м) завоевала серебро Паралимпийских игр в метании булавы.

Украина на Паралимпийских играх в Токио завоевала 75 наград (17-35-23) и идет 6-й в медальном зачете соревнований.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!