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Василий Ковальчук - бронзовый призер Паралимпиады в стрельбе с 50 метров лежа
Поздравляем с медалью
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский спортсмен Василий Ковальчук завоевал бронзовую награду на Паралимпийских играх 2020 в дисциплине стрельба из винтовки из положения лежа, дистанция 50 метров, класс SH2.
Наш соотечественник набрал 228,9 очка, и уступил представителям Сербии Драгану Ристичу (252,7) и Здравко Савановичу (250,1).
На данный момент Украина занимает пятое место в медальном зачете Паралимпийских игр, 97 наград – 24 золота, 46 серебра и 27 бронз.
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