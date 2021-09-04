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Василий Ковальчук - бронзовый призер Паралимпиады в стрельбе с 50 метров лежа

Олимпиада
(3 голосов)

Поздравляем с медалью

Василий Ковальчук - бронзовый призер Паралимпиады в стрельбе с 50 метров лежа

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский спортсмен Василий Ковальчук завоевал бронзовую награду на Паралимпийских играх 2020 в дисциплине стрельба из винтовки из положения лежа, дистанция 50 метров, класс SH2.

Наш соотечественник набрал 228,9 очка, и уступил представителям Сербии Драгану Ристичу (252,7) и Здравко Савановичу (250,1).

На данный момент Украина занимает пятое место в медальном зачете Паралимпийских игр, 97 наград – 24 золота, 46 серебра и 27 бронз.

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В статье: Паралимпиада-2020
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