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Зеленский присвоил Крипаку звание "Герой Украины"

Олимпиада
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Зеленский присвоил Крипаку звание "Герой Украины"

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с чемпионами и призерами ХVI летних Паралимпийских игр-2020 в Токио присвоил звание «Герой Украины» пловцу Максиму Крипаку, который из Японии привез пять золотых медалей.

Крипак на Паралимпиаде стал единственным пятикратным чемпионом и первым в истории Украины завоевал 10 золотых медалей на Паралимпийских играх.

На Паралимпиаде в Токио Украина завоевала 98 наград (24-47-27) и заняла шестое место в медальном зачете.

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В статье: Владимир Зеленский Паралимпиада-2020 Максим Крипак
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