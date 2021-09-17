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Зеленский присвоил Крипаку звание "Герой Украины"
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фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с чемпионами и призерами ХVI летних Паралимпийских игр-2020 в Токио присвоил звание «Герой Украины» пловцу Максиму Крипаку, который из Японии привез пять золотых медалей.
Крипак на Паралимпиаде стал единственным пятикратным чемпионом и первым в истории Украины завоевал 10 золотых медалей на Паралимпийских играх.
На Паралимпиаде в Токио Украина завоевала 98 наград (24-47-27) и заняла шестое место в медальном зачете.
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