Гутцайт: Если привезем из Пекина-2022 хотя бы одну медаль, то это уже будет хорошо

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал, чего ожидать от олимпийской сборной Украины на предстоящей Олимпиаде в Пекине.

«Будем откровенны, если мы привезем из Пекина-2022 хотя бы одну медаль, то это уже будет хорошо. Понимаю, что нас пока огорчают биатлонисты.

Уверяю, что со стороны Министерства сделано все необходимое для подготовки. У наших биатлонистов есть все. Теперь слово за ними и их тренерами. Ну, и пожелаю им немного удачи.

Также удача не помешает и нашим фристайлистам, которые в начале зимы были намного успешнее биатлонистов», - сказал Гутцайт.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.