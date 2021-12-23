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Гутцайт: Если привезем из Пекина-2022 хотя бы одну медаль, то это уже будет хорошо
Прогнозы на Олимпиаду неутешительные
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал, чего ожидать от олимпийской сборной Украины на предстоящей Олимпиаде в Пекине.
«Будем откровенны, если мы привезем из Пекина-2022 хотя бы одну медаль, то это уже будет хорошо. Понимаю, что нас пока огорчают биатлонисты.
Уверяю, что со стороны Министерства сделано все необходимое для подготовки. У наших биатлонистов есть все. Теперь слово за ними и их тренерами. Ну, и пожелаю им немного удачи.
Также удача не помешает и нашим фристайлистам, которые в начале зимы были намного успешнее биатлонистов», - сказал Гутцайт.
Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.
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