Олимпиада 2022. Российский лыжник сломал пьедестал почета

Российский лыжник Александр Большунов после победы в мужском скиатлоне на Олимпийских играх 2022 сломал пьедестал почета во время церемонии награждения.

Он прыгнул на самую высокую ступень, после чего от нее отвалилась накладка с изображением главного символа Олимпиады – олимпийских колец.

Как спортсмен ни пытался исправить ситуацию и поднять ее, у него ничего не получилось.