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Олимпиада 2022. Российский лыжник сломал пьедестал почета
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Российский лыжник Александр Большунов после победы в мужском скиатлоне на Олимпийских играх 2022 сломал пьедестал почета во время церемонии награждения.
Он прыгнул на самую высокую ступень, после чего от нее отвалилась накладка с изображением главного символа Олимпиады – олимпийских колец.
Как спортсмен ни пытался исправить ситуацию и поднять ее, у него ничего не получилось.
Напомним, что раньше украинцы
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