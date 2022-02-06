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Олимпиада 2022. Российский лыжник сломал пьедестал почета

Олимпиада
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Олимпиада 2022. Российский лыжник сломал пьедестал почета

UA-Футбол
Новина українською

Российский лыжник Александр Большунов после победы в мужском скиатлоне на Олимпийских играх 2022 сломал пьедестал почета во время церемонии награждения.

Он прыгнул на самую высокую ступень, после чего от нее отвалилась накладка с изображением главного символа Олимпиады – олимпийских колец.

Как спортсмен ни пытался исправить ситуацию и поднять ее, у него ничего не получилось.

Напомним, что раньше украинцы не финишировали в мужском скиатлоне.

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В статье: Олимпиада-2022 Александр Большунов
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