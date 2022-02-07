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Владимир Брынзак: После обследования в клинике решили отправить Семеренко ближайшим самолетом домой
Её место займет Меркушина
Фото: Биатлон Украины
Украинская биатлонистка Валентина Семеренко не поможет своей команде в следующих гонках.
Об этом пишет champion.com.ua со ссылкой на президента ФБУ Владимира Брынзака.
"Валя хотела реабилитироваться за эстафету и начала быстро, но с горами шутки короткие, они ее наказали. Как я понял, Валентина потеряла сознание или была близка к этому - закружилась голова и она не смогла продолжать гонку. После обследования в клинике решили отправить ближайшим самолетом домой, она уже не сможет помочь команде, вместо нее будет заявлена Меркушина", - сказал тренер.
Напомним, что лучший результат среди украинок показала Юлия Джима, которая заняла 10 строчку с двумя промахами.
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