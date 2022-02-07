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Владимир Брынзак: После обследования в клинике решили отправить Семеренко ближайшим самолетом домой

Олимпиада
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Её место займет Меркушина

Владимир Брынзак: После обследования в клинике решили отправить Семеренко ближайшим самолетом домой

Фото: Биатлон Украины

Новина українською

Украинская биатлонистка Валентина Семеренко не поможет своей команде в следующих гонках.

Об этом пишет champion.com.ua со ссылкой на президента ФБУ Владимира Брынзака.

"Валя хотела реабилитироваться за эстафету и начала быстро, но с горами шутки короткие, они ее наказали. Как я понял, Валентина потеряла сознание или была близка к этому - закружилась голова и она не смогла продолжать гонку. После обследования в клинике решили отправить ближайшим самолетом домой, она уже не сможет помочь команде, вместо нее будет заявлена ​​Меркушина", - сказал тренер.

Напомним, что лучший результат среди украинок показала Юлия Джима, которая заняла 10 строчку с двумя промахами.

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В статье: Владимир Брынзак
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