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Олимпиада-2022. Клэбо и Сундлинг завоевали золото в лыжном спринте
Победы Норвегии и Швеции в лыжных гонках
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Йоханнес Клэбо подтвердил статус лучшего спринтера современности, выиграв золото на второй Олимпиаде подряд. В финале норвежец на 0,26 секунды опередил итальянца Федерико Пеллегрино, а третьим стал представитель ОКР Александр Терентьев (+1,31).
У женщин в аналогичной дисциплине первое золото на Олимпийских играх выиграла действующая чемпионка мира Йонна Сундлинг. В финале она почти на 3 секунды опередила соотечественницу Майю Дальквист, бронза у американки Джессики Диггинс.
Украинские лыжники в четвертьфинал Олимпиады в Пекине в индивидуальном спринте не пробились.
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