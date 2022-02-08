Олимпиада-2022. Клэбо и Сундлинг завоевали золото в лыжном спринте

Йоханнес Клэбо подтвердил статус лучшего спринтера современности, выиграв золото на второй Олимпиаде подряд. В финале норвежец на 0,26 секунды опередил итальянца Федерико Пеллегрино, а третьим стал представитель ОКР Александр Терентьев (+1,31).

У женщин в аналогичной дисциплине первое золото на Олимпийских играх выиграла действующая чемпионка мира Йонна Сундлинг. В финале она почти на 3 секунды опередила соотечественницу Майю Дальквист, бронза у американки Джессики Диггинс.

Украинские лыжники в четвертьфинал Олимпиады в Пекине в индивидуальном спринте не пробились.