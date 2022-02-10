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Олимпиада-2022. Сборная Украины по фристайлу пропустит командный турнир из-за вспышки коронавируса
Удар по медальным амбициям Украины в Пекине
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк и Анастасия Новосад сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает Суспильне Спорт.
Таким образом, Украина не сможет выйти на старт сегодняшних командных соревнований по лыжной акробатике.
Украинцы во главе с олимпийским чемпионом 2018 года Александром Абраменко входили в расширенный список претендентов на медаль.
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