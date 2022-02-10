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Олимпиада-2022. Сборная Украины по фристайлу пропустит командный турнир из-за вспышки коронавируса

Олимпиада
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Удар по медальным амбициям Украины в Пекине

Олимпиада-2022. Сборная Украины по фристайлу пропустит командный турнир из-за вспышки коронавируса

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк и Анастасия Новосад сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает Суспильне Спорт.

Таким образом, Украина не сможет выйти на старт сегодняшних командных соревнований по лыжной акробатике.

Украинцы во главе с олимпийским чемпионом 2018 года Александром Абраменко входили в расширенный список претендентов на медаль.

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В статье: Олимпиада-2022 фристайл Александр Абраменко
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