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Олимпиада-2022. Шведский конькобежец установил мировой рекорд в Пекине
Его второе золото в Китае
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Шведский конькобежец Нильс ван дер Пул выиграл Олимпийские игры на дистанции 10 000 метров.
Ван дер Пул в Пекине побил свой же мировой рекорд, преодолев дистанцию за 12:30.74. Также он стал новым рекордсменом Олимпиады, сняв с предыдущего достижения почти 10 секунд.
Швед на 13,85 секунды опередил голландца Патрика Руста, а бронзу завоевал итальянец Давиде Гьотто.
#SpeedSkating - Men's 10000m#Gold Nils Van Der Poel Congratulations! ????????#Beijing2022 #Olympics #BingDwenDwen #TogetherForASharedFuture— Beijing 2022 (@Beijing2022) February 11, 2022
????GettyImages pic.twitter.com/tbghmt3cHm
Ранее Нильс ван дер Пул на Олимпиаде-2022 завоевал золото на дистанции 5000 метров.
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