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Олимпиада-2022. Шведский конькобежец установил мировой рекорд в Пекине

Олимпиада
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Его второе золото в Китае

Олимпиада-2022. Шведский конькобежец установил мировой рекорд в Пекине

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Шведский конькобежец Нильс ван дер Пул выиграл Олимпийские игры на дистанции 10 000 метров.

Ван дер Пул в Пекине побил свой же мировой рекорд, преодолев дистанцию за 12:30.74. Также он стал новым рекордсменом Олимпиады, сняв с предыдущего достижения почти 10 секунд.

Швед на 13,85 секунды опередил голландца Патрика Руста, а бронзу завоевал итальянец Давиде Гьотто.

Ранее Нильс ван дер Пул на Олимпиаде-2022 завоевал золото на дистанции 5000 метров.

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В статье: Олимпиада-2022 конькобежный спорт
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