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Официально. Российская фигуристка Валиева провалила допинг-тест
Очередной скандал
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Международное агентство допинг-тестирования (ITА) на официальном уровне объявило, что 15-летняя российская фигуристка Камила Валиева 25 декабря 2021 года во время чемпионата России в Санкт-Петербурге сдала положительную допинг-пробу на триметазидин.
Сообщается, что дело фигуристки до 15 февраля рассмотрит выездная панель CAS в Пекине.
Пока же с Валиевой снято временное отстранение, она может продолжить выступления на Олимпийских играх.
Также известно, что Международный союз конькобежцев подаст апелляцию в CAS на снятие временного отстранения с Валиевой.
Камила Валиева в составе сборной ОКР выиграла командный турнир на Олимпиаде-2022. Из-за разбирательств с ее допинг-пробой в Пекине до сих пор не проведена церемония вручения наград.
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