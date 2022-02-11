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Официально. Российская фигуристка Валиева провалила допинг-тест

Олимпиада
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Очередной скандал

Официально. Российская фигуристка Валиева провалила допинг-тест

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Международное агентство допинг-тестирования (ITА) на официальном уровне объявило, что 15-летняя российская фигуристка Камила Валиева 25 декабря 2021 года во время чемпионата России в Санкт-Петербурге сдала положительную допинг-пробу на триметазидин.

Сообщается, что дело фигуристки до 15 февраля рассмотрит выездная панель CAS в Пекине.

Пока же с Валиевой снято временное отстранение, она может продолжить выступления на Олимпийских играх.

Также известно, что Международный союз конькобежцев подаст апелляцию в CAS на снятие временного отстранения с Валиевой.

Камила Валиева в составе сборной ОКР выиграла командный турнир на Олимпиаде-2022. Из-за разбирательств с ее допинг-пробой в Пекине до сих пор не проведена церемония вручения наград.

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В статье: Допинг Олимпиада-2022 фигурное катание
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