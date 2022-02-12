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Олимпиада 2022. США берут золото в сноуборд-кроссе

Олимпиада
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Олимпиада 2022. США берут золото в сноуборд-кроссе

Getty Images/Global Images Ukraine

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На Олимпиаде 2022 в Китае в городке Геньтин прошли смешанные командные соревнования по сноуборд-кроссу.

Победителем стала сборная США в составе Ника Баумгартнера и Линдси Якобеллиса, серебро у итальянцев Омара Визинтина и Микелы Мойоли. Бронза досталась канадцам Эллиоту Грондену и Мериете Одайн.

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В статье: Олимпиада-2022
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