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Олимпиада 2022. США берут золото в сноуборд-кроссе
Отличный результат
Getty Images/Global Images Ukraine
На Олимпиаде 2022 в Китае в городке Геньтин прошли смешанные командные соревнования по сноуборд-кроссу.
Победителем стала сборная США в составе Ника Баумгартнера и Линдси Якобеллиса, серебро у итальянцев Омара Визинтина и Микелы Мойоли. Бронза досталась канадцам Эллиоту Грондену и Мериете Одайн.
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