Олимпиада 2022. Определились полуфиналисты турнира по женскому хоккею

Состоялись четвертьфинальные матчи турнира по женскому хоккею на Олимпиаде в Пекине.

В первой части сетки сыграли два матча: Канада разгромила Швецию со счетом 11:0 и Россия проиграла Швейцарии 2:4. Во второй части сетки сборная США обыграла сборную Чехии 4:1, а Япония проиграла Финляндии со счетом 1:7.

В полуфинальных матчах, которые состоятся 14 февраля, сыграют Канада против Швейцарии и США против Финляндии. На групповом этапе канадки обыграли сборную Швейцарии со счетом 12:1, а США сборную Финляндии: 5:2.

Финал пройдет 17 февраля.