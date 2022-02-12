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Олимпиада 2022. Определились полуфиналисты турнира по женскому хоккею
Итоги дня в женском хоккее
Фото: Canadian Olympic Committee
Состоялись четвертьфинальные матчи турнира по женскому хоккею на Олимпиаде в Пекине.
В первой части сетки сыграли два матча: Канада разгромила Швецию со счетом 11:0 и Россия проиграла Швейцарии 2:4. Во второй части сетки сборная США обыграла сборную Чехии 4:1, а Япония проиграла Финляндии со счетом 1:7.
В полуфинальных матчах, которые состоятся 14 февраля, сыграют Канада против Швейцарии и США против Финляндии. На групповом этапе канадки обыграли сборную Швейцарии со счетом 12:1, а США сборную Финляндии: 5:2.
Финал пройдет 17 февраля.
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