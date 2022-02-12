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Олимпиада 2022. Определились полуфиналисты турнира по женскому хоккею

Олимпиада
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Итоги дня в женском хоккее

Олимпиада 2022. Определились полуфиналисты турнира по женскому хоккею

Фото: Canadian Olympic Committee

UA-Футбол
Новина українською

Состоялись четвертьфинальные матчи турнира по женскому хоккею на Олимпиаде в Пекине.

В первой части сетки сыграли два матча: Канада разгромила Швецию со счетом 11:0 и Россия проиграла Швейцарии 2:4. Во второй части сетки сборная США обыграла сборную Чехии 4:1, а Япония проиграла Финляндии со счетом 1:7.

В полуфинальных матчах, которые состоятся 14 февраля, сыграют Канада против Швейцарии и США против Финляндии. На групповом этапе канадки обыграли сборную Швейцарии со счетом 12:1, а США сборную Финляндии: 5:2.

Финал пройдет 17 февраля.

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В статье: Олимпиада женская сборная США по хоккею женская сборная Канады по хоккею женская сборная Финляндии по хоккею
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