Олимпиада-2022. Голландец Крол выиграл золото в конькобежном спорте

Трехкратный чемпион мира Томас Крол с результатом 1:07.92 выиграл золото Олимпийских игр на дистанции 1000 метров. Это его первое золото в карьере.

Компанию Кролу на подиуме составили Лоран Дюбрей из Канады (+0,40) и норвежец Ховард Хольмефьорд Лорентсен (+0,56).

Обладатель мирового рекорда на этой дистанции Павел Кулижников из ОКР стал лишь 11-м.

Нидерланды завоевали пятое золото в конькобежном спорте на Олимпиаде-2022 в Пекине. Всего на счету страны 11 наград (5-4-2) в этом виде.