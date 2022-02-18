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Олимпиада-2022. Голландец Крол выиграл золото в конькобежном спорте
Очередное золото для Нидерландов в этой дисциплине
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Трехкратный чемпион мира Томас Крол с результатом 1:07.92 выиграл золото Олимпийских игр на дистанции 1000 метров. Это его первое золото в карьере.
Компанию Кролу на подиуме составили Лоран Дюбрей из Канады (+0,40) и норвежец Ховард Хольмефьорд Лорентсен (+0,56).
Обладатель мирового рекорда на этой дистанции Павел Кулижников из ОКР стал лишь 11-м.
Нидерланды завоевали пятое золото в конькобежном спорте на Олимпиаде-2022 в Пекине. Всего на счету страны 11 наград (5-4-2) в этом виде.
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