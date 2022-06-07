В зимние Олимпийские игры-2026 могут включить одиночную смешанную эстафету

Международный биатлонный союз (IBU) обратился в Международный олимпийский комитет (МОК) с предложением включить одиночную смешанную эстафету в программу зимних Олимпийских игр-2026 в Милане, сообщает Inside the Games.

"IBU подал заявку на рассмотрение одиночной смешанной эстафеты по биатлону для включения в олимпийскую программу.

Формат оказался очень успешным на этапах Кубков мира и чемпионатах мира с большим зрительским интересом, и он дает небольшим биатлонным странам возможность выступить в смешанных командных соревнованиях, поскольку в них принимают участие только по одной женщине и мужчине на команду.

IBU очень доволен текущими 11 медалями в биатлоне на зимних Олимпийских играх, но подал этот запрос, поскольку мы считаем, что одиночная смешанная эстафета принесет большую пользу Играм".