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Уже 3 февраля Украина будет решать вопрос бойкота Олимпиады 2024

Олимпиада
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Должны наработать рациональное решение

Уже 3 февраля Украина будет решать вопрос бойкота Олимпиады 2024

фото - AP Photo

UA-Футбол
Новина українською

Народный депутат Украины, олимпийский чемпион и серебряный призер Жан Беленюк сообщил, что 3 февраля будет проведена внеочередная Генеральная ассамблея НОК Украины, на которой решится вопрос о возможном бойкоте Олимпийских игр 2024 (Париж, Франция) из-за возможного допуска россиян и белорусов к участию в соревнованиях.

"3 февраля будет проведена внеочередная Генеральная ассамблея НОК Украины о возможном бойкоте Олимпийских игр в Париже в 2024 году в случае разрешения российским и белорусским спортсменам вернуться на международные спортивные арены до прекращения агрессии россии против Украины" - написал Беленюк.

Напомним, что ранее Гутцайт рассказал о возможных решениях по бойкоту.

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В статье: Олимпиада-2024
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