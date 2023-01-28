Уже 3 февраля Украина будет решать вопрос бойкота Олимпиады 2024

Народный депутат Украины, олимпийский чемпион и серебряный призер Жан Беленюк сообщил, что 3 февраля будет проведена внеочередная Генеральная ассамблея НОК Украины, на которой решится вопрос о возможном бойкоте Олимпийских игр 2024 (Париж, Франция) из-за возможного допуска россиян и белорусов к участию в соревнованиях.

"3 февраля будет проведена внеочередная Генеральная ассамблея НОК Украины о возможном бойкоте Олимпийских игр в Париже в 2024 году в случае разрешения российским и белорусским спортсменам вернуться на международные спортивные арены до прекращения агрессии россии против Украины" - написал Беленюк.