Названо место проведения зимних ОИ

Руководство Олимпийского и Паралимпийского комитета США (USOPC) одобрило заявку Солт-Лейк-Сити на проведение зимних Игр, пишет Reuters.

Представители USOPC заявили, что организация соревнований в 2034 году для них предпочтительнее, чем в 2030-м, поскольку Лос-Анджелес примет летние ОИ-2028.

Швеция, Швейцария и Франция входят в число стран-претендентов на зимние ОИ-2030. МОК ранее заявлял, что может сразу выбрать столицы двух зимних Олимпиад 2030 и 2034 годов. Солт-Лейк-Сити ранее уже принимал зимние ОИ в 2002-м.