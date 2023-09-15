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Названо место проведения зимних ОИ
Они состоятся в США
Фото: Associated Press
Руководство Олимпийского и Паралимпийского комитета США (USOPC) одобрило заявку Солт-Лейк-Сити на проведение зимних Игр, пишет Reuters.
Представители USOPC заявили, что организация соревнований в 2034 году для них предпочтительнее, чем в 2030-м, поскольку Лос-Анджелес примет летние ОИ-2028.
Швеция, Швейцария и Франция входят в число стран-претендентов на зимние ОИ-2030. МОК ранее заявлял, что может сразу выбрать столицы двух зимних Олимпиад 2030 и 2034 годов. Солт-Лейк-Сити ранее уже принимал зимние ОИ в 2002-м.
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