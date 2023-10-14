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Российские гандболистки гарантированно не выступят на Олимпиаде 2024

Олимпиада
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Российские гандболистки гарантированно не выступят на Олимпиаде 2024

UA-Футбол
Новина українською

Международная федерация гандбола (IHF) подтвердила, что российская национальная женская сборная точно будет пропускать Олимпийские игры 2024. Об этом говорится в официальном уведомлении организации.

"Согласно рекомендации Международного олимпийского комитета, спортсмены с российскими или белорусскими паспортами по-прежнему не могут участвовать в командных видах спорта. Поскольку Олимпийские игры проводятся под эгидой МОК, предположение о пропуске российской командой Игр верно" – говорится в тексте.

Напомним, что россиянки являются золотыми призерами Рио-де-Жанейро (2016) и серебряными призерами Токио (2020).

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В статье: гандбол Олимпиада-2024
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