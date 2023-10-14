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МОК о возвращении россиян: Мы не наблюдали никаких протестов или отказов

Олимпиада
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МОК о возвращении россиян: Мы не наблюдали никаких протестов или отказов

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Спортивный директор МОК Кит Макконнелл заявил, что допуск россиян к соревнованиям под нейтральным флагом абсолютно допустим и не вызывает противоречий в спортивном сообществе. Его слова цитирует пресс-служба МОК:

"В каждом виде спорта, где соперничают нейтральные атлеты, это было спокойное возвращение, как и сказал президент МОК Томас Бах. Мы не наблюдали никаких протестов или отказов, у нас положительный фидбек от атлетов, соревнующихся на равных условиях. Большинство других федераций, где это возвращение еще не произошло, подтвердили, что движутся к этому возвращению, они находятся на разных стадиях, завершение процесса планируется некоторыми до конца этого года, некоторыми – к началу следующего" – сказал он.

Напомним, что ранее международная федерация гандбола подтвердила запрет для россиян выступать на ОИ-2024.

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В статье: МОК
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