В ФИБА сообщили, когда состоится жеребьёвка Олимпийского баскетбольного турнира

Генеральный секретарь Международной федерации баскетбола (ФИБА) Андреас Загклис сообщил, когда пройдёт жеребьёвка мужского и женского турнира на Олимпийских играх в Париже.

"Окончательной даты жеребьёвки у нас на данный момент нет. Но мы планируем провести жеребьёвку сразу для мужчин и женщин. Думаю, готовы будем объявить о точной дате в первой половине января. Но жеребьёвка точно пройдёт после завершения женского отборочного турнира в феврале. Поэтому она состоится не раньше марта", сообщил Загклис..

Отметим, что Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. На данный момент на турнир квалифицировались мужские сборные Австралии, Сербии, Германии, Японии, США, Канады, Южного Судана и Франции.