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Женская сборная Украины 3х3 будет участвовать в квалификационном турнире на Олимпиаду-2024

Олимпиада

Об этом сообщает Федерация баскетбола Украины

Женская сборная Украины 3х3 будет участвовать в квалификационном турнире на Олимпиаду-2024

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Женская национальная сборная по баскетболу 3х3 сыграет в отборе на Олимпиаду-2024. Это стало известно после завершения группового этапа первого квалификационного турнира в Гонконге. Наша команда является первой запасной среди европейских сборных на последний третий квалификационный турнир в Дебрецене. Для того чтобы войти в число участников этих соревнований украинкам нужно было, чтобы на одном из первых двух путевку на Олимпиаду получила представительница Европы.

В Гонконге разыгрывается одна путевка на Олимпиаду. По итогам группового этапа определилась четверка сборных, которые в матчах на вылет определят обладателя лицензии (полуфинальные пары составили Венгрия - Азербайджан и Нидерланды - Польша).

Учитывая то, что квалификационный турнир в Гонконге выиграет европейская сборная, то наша женская сборная примет участие в третьем квалификационном турнире, который состоится 16-19 мая в Венгрии.

В Дебрецене сыграют 16 команд, которые разыграют последние три лицензии на Олимпиаду в Париже-2024. Всего на Олимпиаде по женскому баскетболу 3х3 сыграют 8 сборных. Сейчас в Париж уже путевки имеют Китай, США и Франция.

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Олимпиада-2024 сборная Украины по баскетолу 3х3
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Источник:
ФБУ
Опубликовал: Александр Гресь
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