Макрон об участии россиян на Олимпиаде: ее лидер не может быть приглашен, но спортсмены без гимнов и флагов смогут соревноваться

До самых престижных летних соревнований по 32 видам спорта осталось 102 дня. Эмманюэль Макрон выступил перед французскими СМИ, где обсуждали различные вопросы относительно нынешней Олимпиады в Париже. Президент Франции не избежал вопроса относительно участия россиян на этих соревнованиях.

"Правило простое: мы приглашаем вместе с МОК, и формально именно федерации приглашают главу своего государства. Поскольку Россия не приглашена, это решение олимпийской семьи. Я всегда придерживался этого, потому что это хорошее правило", - сказал Макрон. На Олимпиаде смогут принять участие российские и белорусские спортсмены, но только при определенных условиях. В частности, соответствующие спортсмены должны будут соревноваться в индивидуальных соревнованиях и под нейтральным флагом. Соответствующие федерации, а затем МОК, должны будут засвидетельствовать, что эти участники не "активно поддерживали войну в Украине" и что они не находятся на контракте с армией или силовыми органами.

"Россия приняла решение об агрессивной войне, которая длится уже более двух лет. Это решение принято, и, по моему мнению, оно является пропорциональным и справедливым. Мы просим спортсменов быть порядочными, не допускать неуважения к своим оппонентам, не играть в политику и не быть агрессивными. Олимпизм позволяет странам, которые не соглашаются, воюют, имеют санкции друг против друга, примириться, и позволяет спортсменам примириться, вопреки этому. россия не приглашена, ее лидер не может быть приглашен, но спортсмены без гимнов и флагов смогут соревноваться", - заявил Эмманюэль Макрон французским медиа.

Напомним, что Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. На этих соревнованиях разыграют всего 329 медалей.