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НОК повысил призовые за серебряные и бронзовые награды на Олимпиаде-2024
Президент НОК назвал сумму призовых
https://www.pravda.com.ua
Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Вадим Гутцайт рассказал, какие призовые получат украинские спортсмены за полученные медали на Олимпийских играх 2024 года.
Сейчас на Игры-2024 в Париже Украина получила 84 лицензии в 14 видах спорта.
В Токио призовые для украинцев за золотую медаль останутся неизменными - 125 тысяч долларов. За "серебро" и "бронзу" награда изменится и составит 100 и 80 тысяч долларов соответственно.
"Премиальные средства в бюджете заложены. 125 тысяч долларов за первое место, за золотую медаль. А за серебряную и бронзовую - 100 тысяч и 80 тысяч долларов. Плюс стипендии спортсмены получают. То есть мотивация очень мощная. Но, я уверен, сейчас мало кто думает о деньгах. Сейчас все думают, чтобы прославить наше государство", - сказал Гутцайт.
Призовые средства для украинских спортсменов за медали на Олимпиаде-2024
"золото" - 125 тысяч долларов (4.9 млн грн)
"серебро" - 100 тысяч долларов (3.9 млн грн)
"бронза" - 80 тысяч долларов (3.1 млн грн)
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