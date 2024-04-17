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НОК повысил призовые за серебряные и бронзовые награды на Олимпиаде-2024

Олимпиада

Президент НОК назвал сумму призовых

НОК повысил призовые за серебряные и бронзовые награды на Олимпиаде-2024

https://www.pravda.com.ua

Новина українською

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Вадим Гутцайт рассказал, какие призовые получат украинские спортсмены за полученные медали на Олимпийских играх 2024 года.

Сейчас на Игры-2024 в Париже Украина получила 84 лицензии в 14 видах спорта.

В Токио призовые для украинцев за золотую медаль останутся неизменными - 125 тысяч долларов. За "серебро" и "бронзу" награда изменится и составит 100 и 80 тысяч долларов соответственно.

"Премиальные средства в бюджете заложены. 125 тысяч долларов за первое место, за золотую медаль. А за серебряную и бронзовую - 100 тысяч и 80 тысяч долларов. Плюс стипендии спортсмены получают. То есть мотивация очень мощная. Но, я уверен, сейчас мало кто думает о деньгах. Сейчас все думают, чтобы прославить наше государство", - сказал Гутцайт.

Призовые средства для украинских спортсменов за медали на Олимпиаде-2024

"золото" - 125 тысяч долларов (4.9 млн грн)

"серебро" - 100 тысяч долларов (3.9 млн грн)

"бронза" - 80 тысяч долларов (3.1 млн грн)

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Вадим Гутцайт
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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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