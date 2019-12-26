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Именитый шахматист отказался выступать за сборную Украины

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Павел Эльянов устал бороться с чиновниками.

Именитый шахматист отказался выступать за сборную Украины
Новина українською

Украинские шахматисты через коллективное письмо в Facebook просили министерство молодежи и спорта Украины пересмотреть решение о назначении Александра Сулипы главным тренером сборной в пользу старшего тренера Владимира Баклана.

"Мы требовали смены тренера. Сейчас мы уже ничего не требуем, потому что позиция федерации абсолютно ясна и она совершенно неконструктивна. Никто никаких компромиссов не предложил, федерация не хочет решать этот вопрос с ведущими игроками.

На данный момент я прекращаю все взаимоотношения с федерацией шахмат Украины. И играть за сборную не буду, не настроен под флагом Украины выступать", - сообщил Эльянов в комментарии для YouTube-канала Chess-News.

Павел Эльянов в составе сборной Украины в 2004 и 2010 года дважды выигрывал Всемирную шахматную Олимпиаду.

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В статье: Павел Эльянов сборная Украины по шахматам
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