Именитый шахматист отказался выступать за сборную Украины

Украинские шахматисты через коллективное письмо в Facebook просили министерство молодежи и спорта Украины пересмотреть решение о назначении Александра Сулипы главным тренером сборной в пользу старшего тренера Владимира Баклана.

"Мы требовали смены тренера. Сейчас мы уже ничего не требуем, потому что позиция федерации абсолютно ясна и она совершенно неконструктивна. Никто никаких компромиссов не предложил, федерация не хочет решать этот вопрос с ведущими игроками.

На данный момент я прекращаю все взаимоотношения с федерацией шахмат Украины. И играть за сборную не буду, не настроен под флагом Украины выступать", - сообщил Эльянов в комментарии для YouTube-канала Chess-News.

Павел Эльянов в составе сборной Украины в 2004 и 2010 года дважды выигрывал Всемирную шахматную Олимпиаду.