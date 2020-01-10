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Евро-2020: Сборная Франции сенсационно уступила Португалии

Другие виды
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Евро-2020: Сборная Франции сенсационно уступила Португалии
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В рамках группового этапа чемпионата Европы по гандболу среди мужских команд сборная Португалии сотворила сенсацию и обыграла одного из фаворитов, команду Франции со счетом 28:25.

Группа D

Франция — Португалия — 25:28 (11:12)

В паралельных матчах играли сборная Словении победила Польшу, а Чехия уступила Австрии.

Группа F

Словения - Польша 26:23 (13:11, 13:12)

Группа B

Чехия - Австрия 29:32 (14:13, 15:19)

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В статье: чемпионат Европы-2020 по гандболу
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