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Евро-2020: Сборная Франции сенсационно уступила Португалии
В рамках группового этапа чемпионата Европы по гандболу среди мужских команд сборная Португалии сотворила сенсацию и обыграла одного из фаворитов, команду Франции со счетом 28:25.
Группа D
Франция — Португалия — 25:28 (11:12)
В паралельных матчах играли сборная Словении победила Польшу, а Чехия уступила Австрии.
Группа F
Словения - Польша 26:23 (13:11, 13:12)
Группа B
Чехия - Австрия 29:32 (14:13, 15:19)
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