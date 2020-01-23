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Химик уступил польскому ЛКС

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В Лиге чемпионов украинская команда набрала 1 очко

Химик уступил польскому ЛКС
Новина українською

В матче 4-го тура группы С Лиги чемпионов, который состоялся в Лодзе, южненский "Химик" проиграл ЛКС.

В первых двух сетах полячки уверенно победили украинскую команду: сначала с разницей в десять очков, а затем в шесть. Третий подопечные Евгения Николаева провели намного мощнее и сократили отставание, но в последней партии они не смогли дожать соперниц.

После этой встречи "Химик" с 1 очком находится на последнем месте в группе С.

В предыдущем туре наша команда уступила чемпионам Германии. Следующий матч в Лиге чемпионов "Химик" сыграет 4 февраля на родной площадке против действующего чемпиона турнира "Новары".

Лига чемпионов. 4 тур.

ЛКС – "Химик" – 3:1 (25:15, 25:19, 23:25, 25:22)

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В статье: ВК Химик (Южный)
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