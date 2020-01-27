  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Романчук доволен результатами в Люксембурге
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Романчук доволен результатами в Люксембурге

Другие виды
(1 голосов)

Он добыл три золотых медали

Романчук доволен результатами в Люксембурге
Новина українською

Звезда украинского плавания Михаил Романчук доволен своим выступлением на турнире в Люксембурге:

"Устал, но доволен своим выступлением на первых соревнованиях в году вместе со своей командой Energy Standard. Три индивидуальных золота и третий раз кряду мы выиграли в Люксембурге командный трофей".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Михаил Романчук
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...