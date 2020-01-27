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Романчук доволен результатами в Люксембурге
Он добыл три золотых медали
Звезда украинского плавания Михаил Романчук доволен своим выступлением на турнире в Люксембурге:
"Устал, но доволен своим выступлением на первых соревнованиях в году вместе со своей командой Energy Standard. Три индивидуальных золота и третий раз кряду мы выиграли в Люксембурге командный трофей".
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