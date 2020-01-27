Романчук доволен результатами в Люксембурге

Звезда украинского плавания Михаил Романчук доволен своим выступлением на турнире в Люксембурге:

"Устал, но доволен своим выступлением на первых соревнованиях в году вместе со своей командой Energy Standard. Три индивидуальных золота и третий раз кряду мы выиграли в Люксембурге командный трофей".