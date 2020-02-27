Джиро д’Италия может не состояться впервые за 74 года

Международный союз велосипедистов (UCI) не исключил отмену престижной веломногодневки Джиро д’Италия, сообщает Reuters. Трехнедельный веломарафон может не состояться из-за эпидемии коронавируса, которая активно распространяется по северу Италии.

"С учетом быстроты распространения коронавируса сейчас невозможно предсказать, будут ли соревнования проведены или отменены", - отметили в UCI.

Джиро д’Италия-2020 должна стартовать 9 мая в Будапеште. Финиш гонки запланирован на 31 мая в Милане.

Джиро д’Италия в последний раз не проводилась в 1945 году по причине Второй Мировой войны.

Действующим чемпионом итальянской многодневки является колумбиец Ричард Карапас.