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Джиро д’Италия может не состояться впервые за 74 года

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В Италии сейчас не до крупных спортивных соревнований.

Джиро д’Италия может не состояться впервые за 74 года
Новина українською

Международный союз велосипедистов (UCI) не исключил отмену престижной веломногодневки Джиро д’Италия, сообщает Reuters. Трехнедельный веломарафон может не состояться из-за эпидемии коронавируса, которая активно распространяется по северу Италии.

"С учетом быстроты распространения коронавируса сейчас невозможно предсказать, будут ли соревнования проведены или отменены", - отметили в UCI.

Джиро д’Италия-2020 должна стартовать 9 мая в Будапеште. Финиш гонки запланирован на 31 мая в Милане.

Джиро д’Италия в последний раз не проводилась в 1945 году по причине Второй Мировой войны.

Действующим чемпионом итальянской многодневки является колумбиец Ричард Карапас.

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В статье: велоспорт Джиро д’Италия
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