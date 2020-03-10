Беленюк и Белодед – обладатели спортивного Оскара Украины

На ежегодной церемонии «Герои спортивного года» НОК определил победителей в 12 номинациях. Главными героями церемонии стали борец Жан Беленюк и дзюдоистка Дарья Белодед.

Лучший спортсмен года

Жан Беленюк – чемпион мира и Европы, чемпион II Европейских игр по греко-римской борьбе (87кг)

Лучшая спортсменка года

Дарья Белодед – чемпионка мира, чемпионка Европы и II Европейских игр по дзюдо (48кг)

Народный выбор-2019

Ольга Харлан – чемпионка мира, чемпионка Европы по фехтованию, обладательница Кубка мира (сабля).

Лучший тренер года

Тренерский дуэт Светланы Кузнецовой и Геннадия Белодеда – личные тренеры Дарьи Билодид - чемпионки мира, чемпионки Европы и II Европейских игр по дзюдо

Лучшая сборная команда года

Мужская сборная Украины по фехтованию на шпагах в составе Богдана Никишина, Анатолия Герея, Игоря Рейзлина, Романа Свичкара – серебряные призеры чемпионата мира

Лучшая команда по игровым видам спорта (сборная)

Юношеская сборная Украины по футболу до 20 лет – чемпионы мира по футболу U-20

Сенсация года

Дмитрий Пидручный – чемпион мира по биатлону (гонка преследования)

Олимпийская надежда Украины

Ярослава Магучих – серебряный призер чемпионата мира среди взрослых по легкой атлетике (прыжки в высоту), обладательница мирового рекорда среди спортсменов до 20 лет, (прыжки в высоту), лучшая юная спортсменка Европы (по версии Европейских Олимпийских Комитетов)

Восходящая звезда

Алексей Середа – чемпион и серебряный призер чемпионата Европы среди взрослых, 4 место на чемпионате мира по прыжкам в воду (вышка 10 м) среди взрослых, самый молодой чемпион Европы в истории (13 лет)

Сильные духом (паралимпийские виды спорта)

Марина Поддубная – двукратная чемпионка мира, двукратная серебряная призерка и бронзовый призер чемпионата мира по плаванию среди спортсменов с нарушениями зрения (тотально незрячий)

Вместе с олимпийцами (неолимпийские виды спорта)

Алексей Бычков – чемпион и рекордсмен мира по пауэрлифтингу

Спортивная слава Украины

Владимир Иванов (Олимпийский чемпион ХІХ Игр Олимпиады 1968 года в Мехико по волейболу) и Наталья Климова (Олимпийская чемпионка ХХ Игр Олимпиады 1976 года в Монреале по баскетболу).