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Ольга Харлан: На Олимпийских играх моя цель завоевать любую медаль соревнований
Планы нашей примы
Украинская саблистка Ольга Харлан поделилась ожиданиями от Олимпийских игр 2021 в Токио (Япония).
"Моя цель на Олимпийские игры немного изменилась: я настроена завоевать любую медаль и получить удовольствие от этого момента. Разумеется, у всех спортсменов и у меня есть амбиции: интересует только золото и все.
Но Олимпиада проходит раз в четыре года, когда ты ставишь целью золото, а не получаешь его, можешь разочароваться и не обрадоваться серебру. Это не правильно, ведь ты выиграла серебро или бронзу Олимпийских игр.
Я всегда придерживалась мнения: все олимпийские награды золотые. Ты не проиграла в финале, а выиграла серебряную награду. Не проиграла в полуфинале, а выиграла бронзу. Те спортсмены, которые попадают на Игры - герои. А те, кто привозят домой медали, уже в истории", - сказала Харлан.
Напомним, что ранее министр молодежи и спорта рассказал о финансировании своего ведомства.
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