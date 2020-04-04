Ольга Харлан: На ​​Олимпийских играх моя цель завоевать любую медаль соревнований

Украинская саблистка Ольга Харлан поделилась ожиданиями от Олимпийских игр 2021 в Токио (Япония).

"Моя цель на Олимпийские игры немного изменилась: я настроена завоевать любую медаль и получить удовольствие от этого момента. Разумеется, у всех спортсменов и у меня есть амбиции: интересует только золото и все.

Но Олимпиада проходит раз в четыре года, когда ты ставишь целью золото, а не получаешь его, можешь разочароваться и не обрадоваться серебру. Это не правильно, ведь ты выиграла серебро или бронзу Олимпийских игр.

Я всегда придерживалась мнения: все олимпийские награды золотые. Ты не проиграла в финале, а выиграла серебряную награду. Не проиграла в полуфинале, а выиграла бронзу. Те спортсмены, которые попадают на Игры - герои. А те, кто привозят домой медали, уже в истории", - сказала Харлан.

Напомним, что ранее министр молодежи и спорта рассказал о финансировании своего ведомства.